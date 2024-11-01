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Кайзерслаутерн - Айнтрахт Б 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
24 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур
Кайзерслаутерн
Айнтрахт Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Айнтрахт Б, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн5 : 0Айнтрахт Б
17.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Б2 : 1Кайзерслаутерн
08.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Б1 : 0Кайзерслаутерн
02.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Айнтрахт Б
04.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Б1 : 2Кайзерслаутерн
28.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Айнтрахт Б
02.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Кайзерслаутерн0 : 1Айнтрахт Б
17.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б1 : 0Кайзерслаутерн
20.12.2015 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Айнтрахт Б1 : 1Кайзерслаутерн
31.07.2015 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Кайзерслаутерн0 : 0Айнтрахт Б
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 0Кайзерслаутерн
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Кайзерслаутерн2 : 2
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Кайзерслаутерн
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 3 : 4Кайзерслаутерн
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Кайзерслаутерн3 : 0
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Б3 : 1
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 0 : 0Айнтрахт Б
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Б1 : 1
18.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 3 : 1Айнтрахт Б
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Б2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071324
2
Повышение
Карлсруэ1323
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1322
4 Ганновер-961322
5 Кёльн1321
6 Фортуна1321
7 Гамбург1219
8 Дармштадт 981319
9 Нюрнберг1318
10 Магдебург1218
11 Герта1318
12 Кайзерслаутерн1217
13 Гройтер Фюрт1313
14 Шальке-041212
15 Айнтрахт Б1212
16
Стыковая зона
Ульм 18461311
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1311
18
Зона вылета
Ян127

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