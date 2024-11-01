Кайзерслаутерн - Айнтрахт Б 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
24 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Айнтрахт Б, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|5 : 0
|17.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|08.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|04.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|28.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|02.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|17.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|20.12.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|31.07.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|08.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 4
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|08.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|13
|24
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|13
|23
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|13
|22
|4
|Ганновер-96
|13
|22
|5
|Кёльн
|13
|21
|6
|Фортуна
|13
|21
|7
|Гамбург
|12
|19
|8
|Дармштадт 98
|13
|19
|9
|Нюрнберг
|13
|18
|10
|Магдебург
|12
|18
|11
|Герта
|13
|18
|12
|Кайзерслаутерн
|12
|17
|13
|Гройтер Фюрт
|13
|13
|14
|Шальке-04
|12
|12
|15
|Айнтрахт Б
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Ян
|12
|7