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Ян - Магдебург 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
24 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур
Ян
Магдебург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Магдебург, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Ян1 : 2Магдебург
09.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Ян2 : 2Магдебург
02.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Магдебург1 : 0Ян
21.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ян1 : 0Магдебург
11.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Магдебург2 : 3Ян
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 2 : 0Ян
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Ян1 : 0
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Ян1 : 0
25.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 8 : 3Ян
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Ян0 : 3
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Магдебург0 : 0
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 2Магдебург
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Магдебург0 : 3
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 3 : 1Магдебург
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Магдебург2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071324
2
Повышение
Карлсруэ1323
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1322
4 Ганновер-961322
5 Кёльн1321
6 Фортуна1321
7 Гамбург1219
8 Дармштадт 981319
9 Нюрнберг1318
10 Магдебург1218
11 Герта1318
12 Кайзерслаутерн1217
13 Гройтер Фюрт1313
14 Шальке-041212
15 Айнтрахт Б1212
16
Стыковая зона
Ульм 18461311
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1311
18
Зона вылета
Ян127

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