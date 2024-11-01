Радомяк - Сталь 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
24 Ноября 2024 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Сталь, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Радомяк
Радом
Сталь
Мелец
Главные тренеры
|Бруно Мигел Балтазар
История личных встреч
|04.03.2024
|Польша - Экстракласса
|23-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Польша - Экстракласса
|6-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|1 : 0
|25.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|21.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 0
|05.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 2
|23.10.2024
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 1
|20.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|16
|37
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|16
|33
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|15
|31
|4
|Краковия
|15
|29
|5
|Погонь
|16
|25
|6
|Легия
|15
|25
|7
|Мотор
|16
|24
|8
|Видзев
|15
|22
|9
|Гурник З
|15
|21
|10
|Пяст
|15
|20
|11
|ГКС Катовице
|16
|19
|12
|Заглембе Л
|16
|18
|13
|Радомяк
|14
|16
|14
|Корона
|15
|16
|15
|Сталь
|15
|15
| 16
Зона вылета
|Пуща
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Лехия
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|15
|10