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Радомяк - Сталь 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
24 Ноября 2024 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Радомяк
Сталь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Сталь, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Сталь
Мелец
Главные тренеры
Португалия Бруно Мигел Балтазар
История личных встреч
04.03.2024 Польша - Экстракласса 23-й тур Радомяк2 : 1Сталь
25.08.2023 Польша - Экстракласса 6-й тур Сталь2 : 0Радомяк
05.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Радомяк1 : 0Сталь
25.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Сталь1 : 1Радомяк
20.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Радомяк1 : 1Сталь
25.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Сталь1 : 0Радомяк
08.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 0 : 1Радомяк
03.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Радомяк1 : 1
26.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Радомяк
21.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Радомяк2 : 0
05.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Радомяк0 : 2
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Сталь2 : 0
02.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур 1 : 0Сталь
27.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Сталь2 : 2
23.10.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур 2 : 1Сталь
20.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 1Сталь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1637
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1633
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув1531
4 Краковия1529
5 Погонь1625
6 Легия1525
7 Мотор1624
8 Видзев1522
9 Гурник З1521
10 Пяст1520
11 ГКС Катовице1619
12 Заглембе Л1618
13 Радомяк1416
14 Корона1516
15 Сталь1515
16
Зона вылета
Пуща1511
17
Зона вылета
Лехия1611
18
Зона вылета
Шлёнск1510

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