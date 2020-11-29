Аль-Наср - Дамак 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
29 Ноября 2024 года в 17:40 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Дамак, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 17:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Дамак
Хамис-Мушайт
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|10-й тур
|2 : 1
|25.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 5-й тур
|1 : 3
|22.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|05.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 4-й тур
|5 : 1
|01.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|2 : 3
|01.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|2 : 2
|25.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Иттихад
|11
|30
|2
|Аль-Хиляль
|11
|28
|3
|Аль-Наср
|11
|22
|4
|Аль-Шабаб
|11
|22
|5
|Аль-Кадисия
|11
|22
|6
|Аль-Халидж
|11
|19
|7
|Эр-Рияд
|12
|18
|8
|Аль-Ахли
|11
|17
|9
|Аль-Таавун
|11
|15
|10
|Аль-Раед
|11
|14
|11
|Дамак
|11
|14
|12
|Аль-Ороба
|12
|13
|13
|Аль-Иттифак
|11
|12
|14
|Аль-Холуд
|12
|10
|15
|Аль-Охдуд
|12
|9
| 16
Зона вылета
|Аль-Вахда
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Аль-Фейха
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|12
|5