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Аль-Наср - Дамак 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
29 Ноября 2024 года в 17:40 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 12-й тур
Аль-Наср
Дамак

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Дамак, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 17:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Дамак
Хамис-Мушайт
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур Дамак0 : 1Аль-Наср
21.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 10-й тур Аль-Наср2 : 1Дамак
25.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур 1 : 3Аль-Наср
22.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Наср1 : 2
08.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 0 : 1Аль-Наср
05.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 4-й тур Аль-Наср5 : 1
01.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Наср1 : 1
24.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Дамак2 : 1
09.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 2 : 3Дамак
01.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Дамак2 : 2
25.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 2 : 1Дамак
19.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Дамак2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Иттихад1130
2 Аль-Хиляль1128
3 Аль-Наср1122
4 Аль-Шабаб1122
5 Аль-Кадисия1122
6 Аль-Халидж1119
7 Эр-Рияд1218
8 Аль-Ахли1117
9 Аль-Таавун1115
10 Аль-Раед1114
11 Дамак1114
12 Аль-Ороба1213
13 Аль-Иттифак1112
14 Аль-Холуд1210
15 Аль-Охдуд129
16
Зона вылета
Аль-Вахда119
17
Зона вылета
Аль-Фейха127
18
Зона вылета
Аль-Фатех125

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