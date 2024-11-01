Херенвен - Валвейк 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
29 Ноября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Валвейк, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Валвейк
Валвейк
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|4
|зщ
|Сам Керстен
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|45
|зщ
|Oliver Braude
|6
|пз
|Амара Конде
|21
|пз
|Espen van Ee
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|14
|пз
|Levi Smans
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|18
|нп
|Йон Николэеску
|13
|вр
|Джоуи Кистинг
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|34
|зщ
|Люк Ваутерс
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|22
|пз
|Tim van de Loo
|23
|пз
|Рихард ван дер Венне
|18
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|9
|нп
|Оскар Завада
Главные тренеры
|Хенк Фразер
История личных встреч
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|3 : 1
|25.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 4
|07.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 0
|12.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 2
|14.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|08.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 3
|03.05.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|34-й тур
|0 : 3
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 1
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|12
|29
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|13
|28
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|13
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|17
|9
|НЕК Неймеген
|13
|16
|10
|Виллем II
|13
|16
|11
|НАК Бреда
|13
|16
|12
|Херенвен
|13
|14
|13
|Хераклес
|13
|13
|14
|ПЕК Зволле
|13
|12
|15
|Гронинген
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|13
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|13
|5