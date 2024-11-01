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Херенвен - Валвейк 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
29 Ноября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Херенвен
Валвейк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Валвейк, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Валвейк
Валвейк
44 Нидерланды вр Андрис Нопперт
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
5 Польша зщ Павел Бохневич
45 Норвегия зщ Oliver Braude
6 Германия пз Амара Конде
21 Нидерланды пз Espen van Ee
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
14 Нидерланды пз Levi Smans
20 Дания нп Jacob Trenskow
18 Молдавия нп Йон Николэеску
13 Нидерланды вр Джоуи Кистинг
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
17 Кюрасао зщ Рошон ван Эйма
3 Бельгия зщ Дарио Ван ден Бёйс
34 Нидерланды зщ Люк Ваутерс
24 Нидерланды пз Годфрид Румерату
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
23 Нидерланды пз Рихард ван дер Венне
18 Нидерланды нп Силвестер ван дер Ватер
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
9 Польша нп Оскар Завада
Главные тренеры
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Валвейк1 : 1Херенвен
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Херенвен3 : 1Валвейк
25.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Херенвен1 : 4Валвейк
07.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Валвейк0 : 0Херенвен
12.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Валвейк0 : 0Херенвен
21.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Херенвен3 : 2Валвейк
14.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Херенвен1 : 1Валвейк
22.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Валвейк1 : 1Херенвен
08.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Валвейк1 : 3Херенвен
03.05.2014 Нидерланды - Эредивизия 34-й тур Валвейк0 : 3Херенвен
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 3 : 0Херенвен
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Херенвен1 : 0
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 3 : 0Херенвен
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 3Херенвен
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Херенвен2 : 0
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 2Валвейк
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Валвейк0 : 3
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Валвейк2 : 0
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд Валвейк3 : 1
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 4 : 1Валвейк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1336
2
Лига чемпионов
Утрехт1231
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1229
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1328
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1325
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1318
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1317
9 НЕК Неймеген1316
10 Виллем II1316
11 НАК Бреда1316
12 Херенвен1314
13 Хераклес1313
14 ПЕК Зволле1312
15 Гронинген1312
16
Стыковая зона
Спарта1311
17
Зона вылета
Алмере Сити136
18
Зона вылета
Валвейк135

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