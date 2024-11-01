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Шеффилд Юнайтед - Сандерленд 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
29 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Шеффилд Юнайтед
Сандерленд

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Сандерленд, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
15.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Сандерленд1 : 2Шеффилд Юнайтед
17.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Сандерленд
25.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Шеффилд Юнайтед0 : 1Сандерленд
26.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0Сандерленд
09.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Сандерленд1 : 2Шеффилд Юнайтед
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 2Шеффилд Юнайтед
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 0 : 2Шеффилд Юнайтед
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Сандерленд0 : 0
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Сандерленд
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Сандерленд2 : 2
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 0 : 0Сандерленд
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 0 : 0Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1735
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1735
3
Плей-офф
Бёрнли1733
4
Плей-офф
Сандерленд1733
5
Плей-офф
Уотфорд1729
6
Плей-офф
Мидлсбро1727
7 Вест Бромвич Альбион1727
8 Блэкберн Роверс1625
9 Миллуолл1624
10 Норвич Сити1722
11 Суонси Сити1722
12 Бристоль Сити1722
13 Шеффилд Уэнсдей1722
14 Сток Сити1721
15 Дерби Каунти1720
16 Лутон Таун1718
17 Ковентри Сити1717
18 Оксфорд Юнайтед1717
19 Престон Норт Энд1717
20 Плимут Аргайл1717
21 Кардифф Сити1716
22
Зона вылета
Халл Сити1715
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1714
24
Зона вылета
Портсмут1512

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