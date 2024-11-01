02:36 ()
Онлайн трансляции
Суббота 30 ноября
Свернуть список

Блэкберн Роверс - Лидс Юнайтед 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
30 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Блэкберн Роверс
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Лидс Юнайтед, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Блэкберн Роверс
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Блэкберн Роверс0 : 2Лидс Юнайтед
04.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Блэкберн Роверс1 : 3Лидс Юнайтед
09.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Блэкберн Роверс
26.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Лидс Юнайтед3 : 2Блэкберн Роверс
20.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Лидс Юнайтед
01.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Лидс Юнайтед
20.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Лидс Юнайтед1 : 0Блэкберн Роверс
13.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Блэкберн Роверс
12.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Лидс Юнайтед
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 3Блэкберн Роверс
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
24.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 3 : 4Лидс Юнайтед
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1735
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1735
3
Плей-офф
Бёрнли1733
4
Плей-офф
Сандерленд1733
5
Плей-офф
Уотфорд1729
6
Плей-офф
Мидлсбро1727
7 Вест Бромвич Альбион1727
8 Блэкберн Роверс1625
9 Миллуолл1624
10 Норвич Сити1722
11 Суонси Сити1722
12 Бристоль Сити1722
13 Шеффилд Уэнсдей1722
14 Сток Сити1721
15 Дерби Каунти1720
16 Лутон Таун1718
17 Ковентри Сити1717
18 Оксфорд Юнайтед1717
19 Престон Норт Энд1717
20 Плимут Аргайл1717
21 Кардифф Сити1716
22
Зона вылета
Халл Сити1715
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1714
24
Зона вылета
Портсмут1512

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close