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Ротор - Шинник 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
01 Декабря 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
РоторШинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Шинник, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Шинник0 : 1Ротор
05.10.2022 Fonbet Кубок России 1/32 финала Ротор1 : 1 4 : 5Шинник
15.03.2020 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник0 : 1Ротор
18.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Ротор2 : 3Шинник
17.02.2019 Кубок ФНЛ Плей-офф Ротор1 : 1 5 : 4Шинник
24.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Ротор1 : 3Шинник
12.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Шинник0 : 0Ротор
18.02.2018 Кубок ФНЛ Группа C. 3-й тур Шинник2 : 2Ротор
04.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Ротор1 : 1Шинник
22.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Шинник3 : 1Ротор
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Ротор1 : 0
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 1 : 3Ротор
08.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Ротор1 : 1
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 2 : 0Ротор
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 0Ротор
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Шинник0 : 1
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 0Шинник
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Шинник0 : 0
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Шинник0 : 2
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 0 : 1Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2145
2
Повышение
Торпедо М2040
3
Стыковая зона
Черноморец2136
4
Стыковая зона
Урал2036
5 Сочи2034
6 Арсенал Т2130
7 СКА-Хабаровск2129
8 Ротор2029
9 Чайка2027
10 Енисей2127
11 Родина2024
12 Нефтехимик2023
13 КАМАЗ2022
14 Шинник2020
15 Уфа2120
16
Зона вылета
Сокол2119
17
Зона вылета
Алания2118
18
Зона вылета
Тюмень2012

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