Ислочь - Витебск 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Витебск, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Витебск
Витебск
История личных встреч
|06.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 4
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 3
|08.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|02.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 4
|19.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|07.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 3
|26.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|29.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|1 : 3
|10.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|3 : 0
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|2 : 0
|08.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|28
|67
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|29
|62
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|29
|59
|4
|Динамо-Брест
|29
|48
|5
|Витебск
|29
|47
|6
|Гомель
|30
|44
|7
|БАТЭ
|30
|40
|8
|Слуцк
|30
|39
|9
|Арсенал
|30
|38
|10
|Ислочь
|29
|38
|11
|Славия-Мозырь
|29
|35
|12
|Сморгонь
|29
|29
|13
|Минск
|29
|28
|14
|Нафтан
|30
|26
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|29
|15
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|29
|2