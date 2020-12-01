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Ислочь - Витебск 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Ислочь
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Витебск, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Витебск
Витебск
История личных встреч
06.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Витебск0 : 1Ислочь
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 2Витебск
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск1 : 4Ислочь
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Витебск1 : 3Ислочь
08.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Ислочь2 : 0Витебск
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Витебск0 : 4Ислочь
19.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Ислочь0 : 1Витебск
07.08.2020 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Витебск2 : 3Ислочь
26.04.2020 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0Витебск
29.09.2019 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Витебск2 : 0Ислочь
23.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур 1 : 3Ислочь
10.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Ислочь0 : 1
03.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 0Ислочь
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Ислочь3 : 0
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Ислочь
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Витебск2 : 0
08.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Витебск2 : 1
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 3 : 0Витебск
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Витебск0 : 1
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 0 : 4Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2867
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2962
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2959
4 Динамо-Брест2948
5 Витебск2947
6 Гомель3044
7 БАТЭ3040
8 Слуцк3039
9 Арсенал3038
10 Ислочь2938
11 Славия-Мозырь2935
12 Сморгонь2929
13 Минск2928
14 Нафтан3026
15
Зона вылета
Днепр М2915
16
Зона вылета
Шахтёр С292

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