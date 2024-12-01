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Сморгонь - Динамо Мн 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
02 Декабря 2024 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Сморгонь
Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Динамо Мн, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
16.03.2024 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Динамо Мн5 : 0Сморгонь
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Динамо Мн7 : 0Сморгонь
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Сморгонь3 : 1Динамо Мн
26.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Сморгонь0 : 5Динамо Мн
14.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн2 : 0Сморгонь
28.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 7 : 4Сморгонь
23.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Сморгонь0 : 0
09.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 0 : 0Сморгонь
03.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Сморгонь1 : 0
25.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 0Сморгонь
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Динамо Мн1 : 2
25.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Динамо Мн1 : 0
22.11.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 1Динамо Мн
11.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 0 : 0Динамо Мн
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 4 : 0Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2867
2
Квалификация Лиги конференций
Неман3065
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ3062
4 Динамо-Брест2948
5 Витебск3047
6 Гомель3044
7 Ислочь3041
8 БАТЭ3040
9 Слуцк3039
10 Арсенал3038
11 Славия-Мозырь3035
12 Сморгонь2929
13 Минск3028
14 Нафтан3026
15
Зона вылета
Днепр М3018
16
Зона вылета
Шахтёр С302

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