Сморгонь - Динамо Мн 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
02 Декабря 2024 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Динамо Мн, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|16.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|5 : 0
|11.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|7 : 0
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|26.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 5
|14.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|7 : 4
|23.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|25.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|22.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|11.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|28
|67
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|30
|65
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|30
|62
|4
|Динамо-Брест
|29
|48
|5
|Витебск
|30
|47
|6
|Гомель
|30
|44
|7
|Ислочь
|30
|41
|8
|БАТЭ
|30
|40
|9
|Слуцк
|30
|39
|10
|Арсенал
|30
|38
|11
|Славия-Мозырь
|30
|35
|12
|Сморгонь
|29
|29
|13
|Минск
|30
|28
|14
|Нафтан
|30
|26
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|30
|18
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|30
|2