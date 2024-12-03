Еклано - Эльче 03 Декабря прямая трансляция
03 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Еклано - Эльче, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Еклано
Екла
Эльче
Эльче
История личных встреч
|11.01.2020
|Кубок Испании
|3-й раунд
|1 : 2
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 6
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 2
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|2 : 0 ДВ
|13.11.2022
|Кубок Испании
|1-й раунд
|2 : 3
|07.01.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 4
|30.11.2024
|Испания — Сегунда
|17-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Сегунда
|16-й тур
|4 : 0
|16.11.2024
|Испания — Сегунда
|15-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Испания — Сегунда
|14-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Испания — Сегунда
|13-й тур
|0 : 2