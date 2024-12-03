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Еклано - Эльче 03 Декабря прямая трансляция

03 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
Еклано
Эльче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Еклано - Эльче, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Еклано
Екла
Эльче
Эльче
История личных встреч
11.01.2020 Кубок Испании 3-й раунд Еклано1 : 2Эльче
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 6Еклано
06.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд Еклано0 : 2
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд Еклано2 : 0 ДВ
13.11.2022 Кубок Испании 1-й раунд Еклано2 : 3
07.01.2021 Кубок Испании 2-й раунд Еклано1 : 4
30.11.2024 Испания — Сегунда 17-й тур 1 : 1Эльче
24.11.2024 Испания — Сегунда 16-й тур Эльче4 : 0
16.11.2024 Испания — Сегунда 15-й тур 1 : 1Эльче
08.11.2024 Испания — Сегунда 14-й тур Эльче1 : 2
02.11.2024 Испания — Сегунда 13-й тур 0 : 2Эльче

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