Борнмут - Тоттенхэм Хотспур 05 Декабря прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
05 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 05 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
|20
|вр
|Фрейзер Форстер
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|8
|пз
|Ив Биссума
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|31.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 3
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 3
|09.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|5 : 0
|11.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|14.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|26
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|23
|6
|Ноттингем Форест
|14
|22
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|20
|8
|Брентфорд
|13
|20
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|20
|10
|Манчестер Юнайтед
|13
|19
|11
|Фулхэм
|13
|19
|12
|Астон Вилла
|13
|19
|13
|Борнмут
|13
|18
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|15
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Лестер Сити
|14
|13
|17
|Кристал Пэлас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|14
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|14
|5