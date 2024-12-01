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Борнмут - Тоттенхэм Хотспур 05 Декабря прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
05 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 05 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
15 Англия зщ Адам Смит
27 Украина зщ Илья Забарный
2 Нидерланды зщ Деан Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
10 Шотландия пз Райан Кристи
12 США пз Тайлер Адамс
16 Англия пз Маркус Таверньер
24 Гана нп Антуан Семеньо
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
9 Бразилия нп Эванилсон
20 Англия вр Фрейзер Форстер
23 Испания зщ Педро Порро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
13 Италия зщ Дестини Удоджи
8 Мали пз Ив Биссума
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
21 Швеция нп Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
31.12.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Борнмут
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут0 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3Борнмут
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Борнмут2 : 3Тоттенхэм Хотспур
09.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Борнмут0 : 0Тоттенхэм Хотспур
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 2Борнмут
04.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.12.2018 Англия - Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 0Борнмут
11.03.2018 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут1 : 4Тоттенхэм Хотспур
14.10.2017 Англия - Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Борнмут
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 2 : 4Борнмут
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Борнмут1 : 2
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Борнмут
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Борнмут2 : 1
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Борнмут
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 4Тоттенхэм Хотспур
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 3 : 2Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1428
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1426
4
Лига чемпионов
Арсенал1325
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1323
6 Ноттингем Форест1422
7 Тоттенхэм Хотспур1320
8 Брентфорд1320
9 Ньюкасл Юнайтед1420
10 Манчестер Юнайтед1319
11 Фулхэм1319
12 Астон Вилла1319
13 Борнмут1318
14 Вест Хэм Юнайтед1415
15 Эвертон1414
16 Лестер Сити1413
17 Кристал Пэлас1412
18
Зона вылета
Ипсвич Таун149
19
Зона вылета
Вулверхэмптон149
20
Зона вылета
Саутгемптон145

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