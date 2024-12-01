Касереньо - Атлетико 05 Декабря прямая трансляция
05 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касереньо - Атлетико М, которое состоится 05 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Касереньо
Касерес
Атлетико М
Мадрид
История личных встреч
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|2 : 1 ДВ
|31.10.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|03.01.2023
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|22.12.2022
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|12.11.2022
|Кубок Испании
|1-й раунд
|3 : 0
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 5
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 6
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2