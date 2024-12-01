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Касереньо - Атлетико 05 Декабря прямая трансляция

05 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
Касереньо
Атлетико М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касереньо - Атлетико М, которое состоится 05 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Касереньо
Касерес
Атлетико М
Мадрид
История личных встреч
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд Касереньо2 : 1 ДВ
31.10.2023 Кубок Испании 1-й раунд Касереньо2 : 3 ДВ
03.01.2023 Кубок Испании 1/16 финала Касереньо0 : 1
22.12.2022 Кубок Испании 2-й раунд Касереньо2 : 1
12.11.2022 Кубок Испании 1-й раунд Касереньо3 : 0
30.11.2024 Испания — Примера 15-й тур 0 : 5Атлетико М
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 0 : 6Атлетико М
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Атлетико М2 : 1
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур 0 : 1Атлетико М
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 2Атлетико М

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