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Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
14 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бристоль Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Бристоль Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Бристоль Сити
01.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Бристоль Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
30.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Бристоль Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Бристоль Сити
06.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бристоль Сити0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
01.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Бристоль Сити
01.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Бристоль Сити
17.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Бристоль Сити2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 1Бристоль Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 3 : 0Бристоль Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Бристоль Сити4 : 0
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 1 : 0Бристоль Сити
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Бристоль Сити0 : 1
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2042
2
Повышение
Лидс Юнайтед2041
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2032
7 Мидлсбро2031
8 Уотфорд1931
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1925
14 Престон Норт Энд2022
15 Лутон Таун2022
16 Ковентри Сити2021
17 Дерби Каунти2021
18 Сток Сити2021
19 Куинз Парк Рейнджерс2021
20 Оксфорд Юнайтед1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити2016

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