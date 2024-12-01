Майнц - Бавария 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
14 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Бавария, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Бавария
Мюнхен
|27
|вр
|Робин Центнер
|31
|зщ
|Доминик Кор
|16
|зщ
|Штефан Белл
|5
|зщ
|Максим Лайч
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|18
|вр
|Даниэль Перец
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|10
|нп
|Лерой Зане
|25
|нп
|Томас Мюллер
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Венсан Компани
История личных встреч
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 4
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|8 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 1
|01.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 4
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|6 : 2
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|03.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 2
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 3
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 5
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Бундеслиги: «Майнц» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|13
|27
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Вольфсбург
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|13
|21
|7
|Фрайбург
|13
|21
|8
|Штутгарт
|13
|20
|9
|Майнц
|13
|19
|10
|Вердер
|13
|19
|11
|Боруссия М
|13
|18
|12
|Унион
|13
|16
|13
|Аугсбург
|13
|16
|14
|Хоффенхайм
|13
|13
|15
|Санкт-Паули
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|13
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|13
|2