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Майнц - Бавария 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
14 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Майнц
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Бавария, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Бавария
Мюнхен
27ГерманияврРобин Центнер
31ГерманиязщДоминик Кор
16ГерманиязщШтефан Белл
5ГерманиязщМаксим Лайч
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
6ЯпонияпзКаисю Сано
18ГерманияпзНадим Амири
8ГерманияпзПауль Небель
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
18ИзраильврДаниэль Перец
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
27АвстрияпзКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
42ГерманияпзДжамал Мусиала
17ФранциянпМайкл Олисе
10ГерманиянпЛерой Зане
25ГерманиянпТомас Мюллер
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаМайнц0 : 4Бавария
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБавария8 : 1Майнц
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турМайнц1 : 3Бавария
22.04.2023Германия - Бундеслига29-й турМайнц3 : 1Бавария
01.02.2023Кубок Германии1/8 финалаМайнц0 : 4Бавария
29.10.2022Германия - Бундеслига12-й турБавария6 : 2Майнц
30.04.2022Германия - Бундеслига32-й турМайнц3 : 1Бавария
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турБавария2 : 1Майнц
24.04.2021Германия - Бундеслига31-й турМайнц2 : 1Бавария
03.01.2021Германия - Бундеслига14-й турБавария5 : 2Майнц
08.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур4 : 3Майнц
01.12.2024Германия — Бундеслига12-й турМайнц2 : 0
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур0 : 3Майнц
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турМайнц3 : 1
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур0 : 0Майнц
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур1 : 5Бавария
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБавария4 : 2
03.12.2024Кубок Германии1/8 финалаБавария0 : 1
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур1 : 1Бавария
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБавария1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Бундеслиги: «Майнц» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1333
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1327
3
Лига чемпионов
Байер1326
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1324
5
Лига Европы
Вольфсбург1321
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д1321
7 Фрайбург1321
8 Штутгарт1320
9 Майнц1319
10 Вердер1319
11 Боруссия М1318
12 Унион1316
13 Аугсбург1316
14 Хоффенхайм1313
15 Санкт-Паули1311
16
Стыковая зона
Хайденхайм1310
17
Зона вылета
Хольштайн135
18
Зона вылета
Бохум132

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