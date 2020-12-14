Аугсбург - Байер 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
14 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Байер, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Байер
Леверкузен
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|44
|зщ
|Анри Кудуссу
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|17
|пз
|Кристиян Якич
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Филлип Тиц
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|8
|пз
|Роберт Андрих
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|19
|пз
|Нейтан Телла
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|03.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|5 : 1
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|21.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|26.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|23.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 5
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|22.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|13
|27
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Вольфсбург
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|13
|21
|7
|Фрайбург
|13
|21
|8
|Штутгарт
|13
|20
|9
|Майнц
|13
|19
|10
|Вердер
|13
|19
|11
|Боруссия М
|13
|18
|12
|Унион
|13
|16
|13
|Аугсбург
|13
|16
|14
|Хоффенхайм
|13
|13
|15
|Санкт-Паули
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|13
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|13
|2