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Аугсбург - Байер 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
14 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Аугсбург
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Байер, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Байер
Леверкузен
22ХорватияврНеделько Лабрович
44ГерманиязщАнри Кудуссу
5ФранциязщКрислен Матсима
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
11ГерманиязщМариус Вольф
19НигерияпзФрэнк Оньека
8КосовопзЭльвис Реджбечай
17ХорватияпзКристиян Якич
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
21ГерманиянпФиллип Тиц
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
8ГерманияпзРоберт Андрих
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
19НигерияпзНейтан Телла
Главные тренеры
ДанияЙесс Торуп
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турБайер2 : 1Аугсбург
13.01.2024Германия - Бундеслига17-й турАугсбург0 : 1Байер
03.02.2023Германия - Бундеслига19-й турАугсбург1 : 0Байер
13.08.2022Германия - Бундеслига2-й турБайер1 : 2Аугсбург
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турБайер5 : 1Аугсбург
28.08.2021Германия - Бундеслига3-й турАугсбург1 : 4Байер
21.02.2021Германия - Бундеслига22-й турАугсбург1 : 1Байер
26.10.2020Германия - Бундеслига5-й турБайер3 : 1Аугсбург
23.02.2020Германия - Бундеслига23-й турБайер2 : 0Аугсбург
28.09.2019Германия - Бундеслига6-й турАугсбург0 : 3Байер
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур2 : 2Аугсбург
04.12.2024Кубок Германии1/8 финала2 : 2 4 : 5Аугсбург
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турАугсбург1 : 0
22.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур3 : 0Аугсбург
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турАугсбург0 : 0
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБайер1 : 0
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБайер2 : 1
03.12.2024Кубок Германии1/8 финала0 : 1Байер
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур1 : 2Байер
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБайер5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1333
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1327
3
Лига чемпионов
Байер1326
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1324
5
Лига Европы
Вольфсбург1321
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д1321
7 Фрайбург1321
8 Штутгарт1320
9 Майнц1319
10 Вердер1319
11 Боруссия М1318
12 Унион1316
13 Аугсбург1316
14 Хоффенхайм1313
15 Санкт-Паули1311
16
Стыковая зона
Хайденхайм1310
17
Зона вылета
Хольштайн135
18
Зона вылета
Бохум132

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