Саутгемптон - Тоттенхэм Хотспур 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
15 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|13
|вр
|Джо Ламли
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|15
|зщ
|Натан Вуд-Гордон
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|4
|пз
|Флинн Даунс
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|9
|нп
|Адам Армстронг
|32
|нп
|Пол Онуачу
|20
|вр
|Фрейзер Форстер
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|14
|пз
|Арчи Грей
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 3
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|09.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 3
|28.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|21.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 5
|05.02.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала, переигровки
|3 : 2
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 5
|29.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|15
|27
|6
|Астон Вилла
|16
|25
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|24
|8
|Борнмут
|15
|24
|9
|Фулхэм
|16
|24
|10
|Брентфорд
|15
|23
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|23
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|18
|15
|Эвертон
|15
|15
|16
|Лестер Сити
|16
|14
|17
|Кристал Пэлас
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5