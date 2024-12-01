04:42 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 15 декабря
Свернуть список

Саутгемптон - Тоттенхэм Хотспур 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
15 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
13 Англия вр Джо Ламли
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
35 Польша зщ Ян Беднарек
15 Англия зщ Натан Вуд-Гордон
3 Ирландия зщ Райан Мэннинг
4 Англия пз Флинн Даунс
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
33 Англия нп Тайлер Диблинг
9 Англия нп Адам Армстронг
32 Нигерия нп Пол Онуачу
20 Англия вр Фрейзер Форстер
23 Испания зщ Педро Порро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
13 Италия зщ Дестини Удоджи
14 Англия пз Арчи Грей
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
21 Швеция нп Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
18.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Саутгемптон3 : 3Тоттенхэм Хотспур
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Саутгемптон
09.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3Саутгемптон
28.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Саутгемптон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
21.04.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Саутгемптон
20.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Саутгемптон2 : 5Тоттенхэм Хотспур
05.02.2020 Кубок Англии 1/16 финала, переигровки Тоттенхэм Хотспур3 : 2Саутгемптон
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Саутгемптон1 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Саутгемптон
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Саутгемптон
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Саутгемптон1 : 5
29.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Саутгемптон
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Саутгемптон2 : 3
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Саутгемптон
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 4
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1531
3
Лига чемпионов
Арсенал1630
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1628
5
Лига Европы
Манчестер Сити1527
6 Астон Вилла1625
7 Брайтон энд Хоув Альбион1524
8 Борнмут1524
9 Фулхэм1624
10 Брентфорд1523
11 Ньюкасл Юнайтед1623
12 Тоттенхэм Хотспур1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1518
15 Эвертон1515
16 Лестер Сити1614
17 Кристал Пэлас1513
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1612
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон155

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close