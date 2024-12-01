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Норвич Сити - Бёрнли 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
15 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Норвич Сити
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Бёрнли, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
04.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Норвич Сити0 : 3Бёрнли
25.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Бёрнли1 : 0Норвич Сити
10.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Норвич Сити2 : 0Бёрнли
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Бёрнли0 : 0Норвич Сити
18.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Норвич Сити0 : 2Бёрнли
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Бёрнли1 : 2Норвич Сити
21.09.2019 Англия - Премьер-лига 6-й тур Бёрнли2 : 0Норвич Сити
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 0Норвич Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 3 : 0Норвич Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Норвич Сити4 : 2
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Норвич Сити6 : 1
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 2Норвич Сити
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Бёрнли0 : 0
06.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Бёрнли1 : 1
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 0 : 2Бёрнли
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Бёрнли2 : 0
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 0 : 1Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2145
2
Повышение
Лидс Юнайтед2142
3
Плей-офф
Сандерленд2140
4
Плей-офф
Бёрнли2038
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2037
6
Плей-офф
Мидлсбро2134
7 Вест Бромвич Альбион2032
8 Уотфорд1931
9 Шеффилд Уэнсдей2129
10 Суонси Сити2127
11 Бристоль Сити2127
12 Норвич Сити2026
13 Миллуолл2025
14 Дерби Каунти2124
15 Ковентри Сити2124
16 Престон Норт Энд2123
17 Сток Сити2122
18 Куинз Парк Рейнджерс2122
19 Лутон Таун2122
20 Оксфорд Юнайтед2018
21 Кардифф Сити2018
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл2017
24
Зона вылета
Халл Сити2116

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