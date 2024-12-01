Селтик - Рейнджерс 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
15 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Шотландия — Кубок лиги, Финал
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Кубок лиги, Финал, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Филипп Клеман
История личных встреч
|01.09.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|25.05.2024
|Кубок Шотландии
|Финал
|1 : 0
|11.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 32-й тур
|3 : 3
|30.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|0 : 1
|08.04.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 31-й тур
|3 : 2
|26.02.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|04.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|04.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|15-й тур
|6 : 0
|01.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
1/8 финала
| Данди
Эйрдрионианс
|6 : 1
| Спартанс
Росс Каунти
|1 : 0
| Фалкирк
Хартс
|2 : 0
| Абердин
Куинз Парк
|1 : 0
| Рейнджерс
Сент-Джонстон
|2 : 0
| Данди Юнайтед
Сент-Миррен
|1 : 0
| Мазервелл
Килмарнок
|1 : 0 ДВ
| Селтик
Хайберниан
|3 : 1
1/4 финала
| Мазервелл
Данди Юнайтед
|2 : 1
| Рейнджерс
Данди
|3 : 0
| Абердин
Спартанс
|4 : 0
| Селтик
Фалкирк
|5 : 2
1/2 финала
| Селтик
Абердин
|6 : 0
| Мазервелл
Рейнджерс
|1 : 2
Финал
| Селтик
Рейнджерс
|15.12