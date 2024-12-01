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Селтик - Рейнджерс 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
15 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Шотландия — Кубок лиги, Финал
Селтик
Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Кубок лиги, Финал, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
01.09.2024 Шотландия — Премьер-лига 4-й тур Селтик3 : 0Рейнджерс
25.05.2024 Кубок Шотландии Финал Селтик1 : 0Рейнджерс
11.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
07.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 32-й тур Рейнджерс3 : 3Селтик
30.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
03.09.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Рейнджерс0 : 1Селтик
13.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
30.04.2023 Кубок Шотландии 1/2 финала Рейнджерс0 : 1Селтик
08.04.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 31-й тур Селтик3 : 2Рейнджерс
26.02.2023 Шотландия - Кубок лиги Финал Рейнджерс1 : 2Селтик
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 0Селтик
07.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 16-й тур Селтик3 : 0
04.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 15-й тур 0 : 1Селтик
30.11.2024 Шотландия — Премьер-лига 14-й тур Селтик5 : 0
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Селтик1 : 1
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Рейнджерс1 : 1
08.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 16-й тур 0 : 3
04.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 15-й тур 6 : 0
01.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 4Рейнджерс
Турнирная таблица
1/8 финала
Данди
Эйрдрионианс
6 : 1
Спартанс
Росс Каунти
1 : 0
Фалкирк
Хартс
2 : 0
Абердин
Куинз Парк
1 : 0
Рейнджерс
Сент-Джонстон
2 : 0
Данди Юнайтед
Сент-Миррен
1 : 0
Мазервелл
Килмарнок
1 : 0 ДВ
Селтик
Хайберниан
3 : 1
1/4 финала
Мазервелл
Данди Юнайтед
2 : 1
Рейнджерс
Данди
3 : 0
Абердин
Спартанс
4 : 0
Селтик
Фалкирк
5 : 2
1/2 финала
Селтик
Абердин
6 : 0
Мазервелл
Рейнджерс
1 : 2
Финал
Селтик
Рейнджерс
15.12

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