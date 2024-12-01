Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
16 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 16 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|26
|зщ
|Макс Килман
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|4
|пз
|Карлос Солер
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|01.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 4
|24.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|09.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 5
|25.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|16
|27
|6
|Астон Вилла
|16
|25
|7
|Борнмут
|15
|24
|8
|Фулхэм
|16
|24
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|24
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|23
|11
|Брентфорд
|16
|23
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|16
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|18
|15
|Кристал Пэлас
|16
|16
|16
|Эвертон
|15
|15
|17
|Лестер Сити
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|16
|5