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Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
16 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 16 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
15 Англия зщ Адам Смит
27 Украина зщ Илья Забарный
2 Нидерланды зщ Деан Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
12 США пз Тайлер Адамс
4 Англия пз Льюис Кук
10 Шотландия пз Райан Кристи
24 Гана нп Антуан Семеньо
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
9 Бразилия нп Эванилсон
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
26 Англия зщ Макс Килман
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
19 Мексика пз Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
14 Гана пз Мохаммед Кудус
4 Испания пз Карлос Солер
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вест Хэм Юнайтед1 : 0Борнмут
01.02.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Борнмут
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Борнмут1 : 1Вест Хэм Юнайтед
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Борнмут0 : 4Вест Хэм Юнайтед
24.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Борнмут
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Борнмут
28.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут2 : 2Вест Хэм Юнайтед
19.01.2019 Англия - Премьер-лига 23-й тур Борнмут2 : 0Вест Хэм Юнайтед
18.08.2018 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Борнмут
20.01.2018 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Борнмут
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Борнмут
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Борнмут1 : 0
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 2 : 4Борнмут
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Борнмут1 : 2
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Борнмут
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 5
25.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1634
3
Лига чемпионов
Арсенал1630
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1628
5
Лига Европы
Манчестер Сити1627
6 Астон Вилла1625
7 Борнмут1524
8 Фулхэм1624
9 Брайтон энд Хоув Альбион1624
10 Тоттенхэм Хотспур1623
11 Брентфорд1623
12 Ньюкасл Юнайтед1623
13 Манчестер Юнайтед1622
14 Вест Хэм Юнайтед1518
15 Кристал Пэлас1616
16 Эвертон1515
17 Лестер Сити1614
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1612
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон165

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