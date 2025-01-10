Нант - Монако 10 Января прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
10 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монако, которое состоится 10 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Монако
Монако
|16
|вр
|Антони Лопеш
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|зщ
|Николя Козза
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|44
|зщ
|Натан Зезе
|6
|пз
|Дуглас
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|22
|пз
|Сорба Томас
|17
|пз
|Жан-Филипп Гбамен
|39
|нп
|Маттис Аблин
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|36
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|4 : 1
|02.03.2022
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 2 4 : 2
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|06.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|25.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|4 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Суперкубок Франции 2024
|Финал
|1 : 0
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 4
|18.12.2024
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Лиги 1: «Нант» — «Монако». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|16
|27
|7
|Ланс
|16
|24
|8
|Тулуза
|16
|24
|9
|Осер
|16
|21
|10
|Страсбург
|16
|20
|11
|Реймс
|16
|20
|12
|Брест
|16
|19
|13
|Ренн
|16
|17
|14
|Анже
|16
|16
|15
|Сент-Этьен
|16
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|16
|15
| 17
Зона вылета
|Гавр
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|16
|9