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Нант - Монако 10 Января прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
10 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Нант
Монако

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монако, которое состоится 10 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Монако
Монако
16 Португалия вр Антони Лопеш
4 Франция зщ Николя Паллуа
3 Франция зщ Николя Козза
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
44 Франция зщ Натан Зезе
6 Бразилия пз Дуглас
8 Франция пз Йоанн Лепенан
22 Уэльс пз Сорба Томас
17 Кот-д'Ивуар пз Жан-Филипп Гбамен
39 Франция нп Маттис Аблин
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
15 Сенегал пз Ламин Камара
6 Швейцария пз Денис Закария
11 Франция пз Магнес Аклиуш
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
36 Швейцария нп Брил Эмболо
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Монако4 : 0Нант
25.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Нант3 : 3Монако
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Нант2 : 2Монако
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Монако4 : 1Нант
02.03.2022 Кубок Франции 1/2 финала Нант2 : 2 4 : 2Монако
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Нант0 : 0Монако
06.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Монако1 : 1Нант
31.01.2021 Франция - Лига 1 22-й тур Нант1 : 2Монако
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Монако2 : 1Нант
25.10.2019 Франция - Лига 1 11-й тур Нант0 : 1Монако
04.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 1 : 1Нант
21.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 4Нант
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 4 : 1Нант
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Нант1 : 0
30.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 1 : 1Нант
05.01.2025 Суперкубок Франции 2024 Финал 1 : 0Монако
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 4Монако
18.12.2024 Франция — Лига 1 16-й тур Монако2 : 4
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 0 : 0Монако
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 3 : 0Монако
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Лиги 1: «Нант» — «Монако». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1633
3
Лига чемпионов
Монако1630
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1628
5
Лига Европы
Лион1628
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1627
7 Ланс1624
8 Тулуза1624
9 Осер1621
10 Страсбург1620
11 Реймс1620
12 Брест1619
13 Ренн1617
14 Анже1616
15 Сент-Этьен1616
16
Стыковая зона
Нант1615
17
Зона вылета
Гавр1612
18
Зона вылета
Монпелье169

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