Эльфсборг - Ницца 23 Января прямая трансляция
Стадион: Борас-Арена (Борас, Швеция), вместимость: 16894
23 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльфсборг - Ницца, которое состоится 23 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Борас-Арена (Борас, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльфсборг
Борас, Швеция
Ницца
Ницца, Франция
Главные тренеры
|Оскар Хильемарк
|Франк Эз
|Франк Эз
История личных встреч
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Швеция — Аллсвенскан — 2024
|30-й тур
|0 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Швеция — Аллсвенскан — 2024
|29-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 4
|03.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лацио
|6
|16
| 2
1/8 финала
|Атлетик Б
|7
|16
| 3
1/8 финала
|Андерлехт
|6
|14
| 4
1/8 финала
|Лион
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Галатасарай
|7
|13
| 6
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Рейнджерс
|6
|11
| 9
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 10
Плей-офф
|Стяуа
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Аякс
|6
|10
| 12
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Будё-Глимт
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Рома
|6
|9
| 15
Плей-офф
|Олимпиакос
|6
|9
| 16
Плей-офф
|Ференцварош
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Бешикташ
|7
|9
| 19
Плей-офф
|Порту
|6
|8
| 20
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|6
|8
| 21
Плей-офф
|Юнион
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Фенербахче
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПАОК
|6
|7
| 24
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|6
|7
|25
|Эльфсборг
|6
|7
|26
|Брага
|6
|7
|27
|Хоффенхайм
|6
|6
|28
|Маккаби Т-А
|6
|6
|29
|Славия П
|6
|4
|30
|Твенте
|6
|4
|31
|Мальмё
|6
|4
|32
|Лудогорец
|6
|3
|33
|Карабах
|6
|3
|34
|РФШ
|6
|2
|35
|Ницца
|6
|2
|36
|Динамо К
|7
|1