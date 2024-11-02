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Эльфсборг - Ницца 23 Января прямая трансляция

Стадион: Борас-Арена (Борас, Швеция), вместимость: 16894
23 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
Эльфсборг
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльфсборг - Ницца, которое состоится 23 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Борас-Арена (Борас, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльфсборг
Борас, Швеция
Ницца
Ницца, Франция
Главные тренеры
ШвецияОскар Хильемарк
ФранцияФранк Эз
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турЭльфсборг1 : 0
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур3 : 0Эльфсборг
10.11.2024Швеция — Аллсвенскан — 202430-й тур0 : 0Эльфсборг
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турЭльфсборг1 : 1
02.11.2024Швеция — Аллсвенскан — 202429-й турЭльфсборг1 : 0
17.01.2025Франция — Лига 118-й тур2 : 1Ницца
14.01.2025Кубок Франции1/16 финала0 : 1Ницца
11.01.2025Франция — Лига 117-й тур2 : 4Ницца
03.01.2025Франция — Лига 116-й турНицца3 : 2
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 1 3 : 5Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио616
2
1/8 финала
Атлетик Б716
3
1/8 финала
Андерлехт614
4
1/8 финала
Лион613
5
1/8 финала
Галатасарай713
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф613
7
1/8 финала
Манчестер Юнайтед612
8
1/8 финала
Рейнджерс611
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
10
Плей-офф
Стяуа611
11
Плей-офф
Аякс610
12
Плей-офф
Реал Сосьедад610
13
Плей-офф
Будё-Глимт610
14
Плей-офф
Рома69
15
Плей-офф
Олимпиакос69
16
Плей-офф
Ференцварош69
17
Плей-офф
Виктория Пльзень69
18
Плей-офф
Бешикташ79
19
Плей-офф
Порту68
20
Плей-офф
АЗ Алкмар68
21
Плей-офф
Юнион68
22
Плей-офф
Фенербахче68
23
Плей-офф
ПАОК67
24
Плей-офф
Мидтьюлланн67
25 Эльфсборг67
26 Брага67
27 Хоффенхайм66
28 Маккаби Т-А66
29 Славия П64
30 Твенте64
31 Мальмё64
32 Лудогорец63
33 Карабах63
34 РФШ62
35 Ницца62
36 Динамо К71

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