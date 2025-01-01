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Брайтон энд Хоув Альбион - Эвертон 25 Января прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Эвертон, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Эвертон
Ливерпуль
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
4 Англия зщ Адам Уэбстер
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
20 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
17 Гамбия нп Янкуба Минте
22 Япония нп Каору Митома
9 Бразилия нп Жоао Педро
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
8 Бельгия пз Орель Мангала
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
29 Дания пз Йеспер Линдстрём
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Эвертон0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Эвертон
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 5Эвертон
03.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Эвертон1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
02.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Эвертон2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Эвертон
12.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Эвертон
03.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Эвертон4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Эвертон1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
16.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Эвертон3 : 2
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Эвертон0 : 1
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Эвертон2 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 0Эвертон
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Эвертон0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2150
2
Лига чемпионов
Арсенал2244
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2244
4
Лига чемпионов
Челси2240
5
Лига Европы
Манчестер Сити2238
6 Ньюкасл Юнайтед2238
7 Борнмут2237
8 Астон Вилла2236
9 Брайтон энд Хоув Альбион2234
10 Фулхэм2233
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2226
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2224
16 Эвертон2120
17 Вулверхэмптон2216
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2216
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон226

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