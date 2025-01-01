Брайтон энд Хоув Альбион - Эвертон 25 Января прямая трансляция
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Эвертон, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|20
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|17
|нп
|Янкуба Минте
|22
|нп
|Каору Митома
|9
|нп
|Жоао Педро
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|8
|пз
|Орель Мангала
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 5
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 4
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|12.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 4
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|09.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|22
|44
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|22
|44
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|22
|38
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|38
|7
|Борнмут
|22
|37
|8
|Астон Вилла
|22
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|34
|10
|Фулхэм
|22
|33
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|22
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|24
|16
|Эвертон
|21
|20
|17
|Вулверхэмптон
|22
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|22
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|22
|6