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Санкт-Паули - Унион 26 Января прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
26 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Санкт-Паули
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Унион, которое состоится 26 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Унион
Берлин
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
4 Австрия зщ Давид Немет
2 Греция зщ Манолис Салиакас
6 США пз Джеймс Сэндс
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
16 Германия пз Карло Бухальфа
23 Германия пз Филипп Трой
29 Гвинея нп Морган Гилавоги
11 Германия нп Йоханнес Эггештайн
13 Германия нп Ноа Вайсхаупт
37 Германия вр Александер Шволов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
4 Португалия зщ Диогу Лейте
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
19 Германия зщ Яник Хаберер
36 Германия пз Алёша Кемляйн
24 Дания пз Роберт Сков
13 Венгрия пз Андраш Шефер
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
17 США нп Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
30.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Унион1 : 0Санкт-Паули
01.03.2022 Кубок Германии 1/4 финала Унион2 : 1Санкт-Паули
04.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Санкт-Паули3 : 2Унион
26.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Унион4 : 1Санкт-Паули
14.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Санкт-Паули0 : 1Унион
04.11.2017 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Унион1 : 0Санкт-Паули
10.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Санкт-Паули1 : 2Унион
26.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Унион2 : 0Санкт-Паули
01.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Санкт-Паули0 : 0Унион
17.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Унион3 : 3Санкт-Паули
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 0 : 2Санкт-Паули
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 1 : 0Санкт-Паули
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Санкт-Паули0 : 1
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 0 : 1Санкт-Паули
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Санкт-Паули0 : 2
19.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Унион2 : 1
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Унион0 : 2
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 2 : 0Унион
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 4 : 1Унион
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Унион1 : 2 Т
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1948
2
Лига чемпионов
Байер1942
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1836
4
Лига чемпионов
Штутгарт1932
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1932
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1931
7 Вольфсбург1928
8 Боруссия М1927
9 Вердер1927
10 Фрайбург1927
11 Боруссия Д1926
12 Аугсбург1925
13 Унион1819
14 Санкт-Паули1817
15 Хоффенхайм1817
16
Стыковая зона
Хайденхайм1914
17
Зона вылета
Хольштайн1912
18
Зона вылета
Бохум1912

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