Санкт-Паули - Унион 26 Января прямая трансляция
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
26 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Унион, которое состоится 26 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Унион
Берлин
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|4
|зщ
|Давид Немет
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|23
|пз
|Филипп Трой
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|13
|нп
|Ноа Вайсхаупт
|37
|вр
|Александер Шволов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|36
|пз
|Алёша Кемляйн
|24
|пз
|Роберт Сков
|13
|пз
|Андраш Шефер
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|30.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|01.03.2022
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|04.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|26.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|4 : 1
|14.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|04.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|10.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|26.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|01.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|17.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2 Т
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|19
|48
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|18
|36
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|19
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|19
|31
|7
|Вольфсбург
|19
|28
|8
|Боруссия М
|19
|27
|9
|Вердер
|19
|27
|10
|Фрайбург
|19
|27
|11
|Боруссия Д
|19
|26
|12
|Аугсбург
|19
|25
|13
|Унион
|18
|19
|14
|Санкт-Паули
|18
|17
|15
|Хоффенхайм
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|19
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|19
|12