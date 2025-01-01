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Хайденхайм - Боруссия Д 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
01 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Хайденхайм
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Боруссия Д, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Боруссия Д
Дортмунд
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
10ГерманияпзПауль Ваннер
20ГерманияпзЛука Кербер
3ГерманияпзЯн Шёппнер
13ГерманияпзФранс Кретциг
18ГерманиянпМарвин Пирингер
12ГрузиянпБуду Зивзивадзе
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
5АлжирзщРами Бенсебаини
10ГерманияпзЮлиан Брандт
23ГерманияпзЭмре Джан
13ГерманияпзПаскаль Грос
20АвстрияпзМарсель Забитцер
27ГерманиянпКарим Адейеми
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ДанияМайк Тулльберг
ХорватияНико Ковач
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
13.09.2024Германия — Бундеслига3-й турБоруссия Д4 : 2Хайденхайм
02.02.2024Германия - Бундеслига20-й турХайденхайм0 : 0Боруссия Д
01.09.2023Германия - Бундеслига3-й турБоруссия Д2 : 2Хайденхайм
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур2 : 1Хайденхайм
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турХайденхайм0 : 2
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур3 : 3Хайденхайм
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турХайденхайм2 : 0
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур2 : 0Хайденхайм
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБоруссия Д3 : 1
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турБоруссия Д2 : 2
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур2 : 1Боруссия Д
17.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур2 : 0Боруссия Д
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур4 : 2Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1948
2
Лига чемпионов
Байер1942
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1937
4
Лига чемпионов
Штутгарт1932
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1932
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1931
7 Вольфсбург1928
8 Боруссия М1927
9 Вердер1927
10 Фрайбург1927
11 Боруссия Д1926
12 Аугсбург1925
13 Санкт-Паули1920
14 Унион1919
15 Хоффенхайм1918
16
Стыковая зона
Хайденхайм1914
17
Зона вылета
Хольштайн1912
18
Зона вылета
Бохум1912

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