Хайденхайм - Боруссия Д 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
01 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Боруссия Д, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|20
|пз
|Лука Кербер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|13
|пз
|Франс Кретциг
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|12
|нп
|Буду Зивзивадзе
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|23
|пз
|Эмре Джан
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|27
|нп
|Карим Адейеми
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Майк Тулльберг
|Нико Ковач
|Нико Ковач
История личных встреч
|13.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|4 : 2
|02.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|01.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|17.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 0
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|19
|48
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|19
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|19
|31
|7
|Вольфсбург
|19
|28
|8
|Боруссия М
|19
|27
|9
|Вердер
|19
|27
|10
|Фрайбург
|19
|27
|11
|Боруссия Д
|19
|26
|12
|Аугсбург
|19
|25
|13
|Санкт-Паули
|19
|20
|14
|Унион
|19
|19
|15
|Хоффенхайм
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|19
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|19
|12