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Унион - РБ Лейпциг 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
01 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Унион
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - РБ Лейпциг, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ДанияврФредерик Рённов
19ГерманиязщЯник Хаберер
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
4ПортугалиязщДиогу Лейте
18ХорватиязщЙосип Юранович
8ГерманияпзРани Хедира
36ГерманияпзАлёша Кемляйн
24ДанияпзРоберт Сков
17СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
1ВенгрияврПетер Гулачи
16ГерманиязщЛукас Клостерман
4ВенгриязщВилли Орбан
5ФранциязщЭль-Шадай Битшиабу
17ГерманиязщРидле Баку
22ГерманиязщДавид Раум
18БельгияпзАртур Вермерен
8МалипзАмаду Айдара
10НидерландыпзХави Симонс
11БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турРБ Лейпциг0 : 0Унион
04.02.2024Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг2 : 0Унион
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й турУнион0 : 3РБ Лейпциг
11.02.2023Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг1 : 2Унион
20.08.2022Германия - Бундеслига3-й турУнион2 : 1РБ Лейпциг
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турРБ Лейпциг1 : 2Унион
20.04.2022Кубок Германии1/2 финалаРБ Лейпциг2 : 1Унион
03.12.2021Германия - Бундеслига14-й турУнион2 : 1РБ Лейпциг
22.05.2021Германия - Бундеслига34-й турУнион2 : 1РБ Лейпциг
20.01.2021Германия - Бундеслига17-й турРБ Лейпциг1 : 0Унион
26.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур3 : 0Унион
19.01.2025Германия — Бундеслига18-й турУнион2 : 1
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турУнион0 : 2
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур2 : 0Унион
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур4 : 1Унион
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур1 : 0РБ Лейпциг
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турРБ Лейпциг2 : 2
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турРБ Лейпциг2 : 1
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур3 : 3РБ Лейпциг
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур2 : 1РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1948
2
Лига чемпионов
Байер1942
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1937
4
Лига чемпионов
Штутгарт1932
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1932
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1931
7 Вольфсбург1928
8 Боруссия М1927
9 Вердер1927
10 Фрайбург1927
11 Боруссия Д1926
12 Аугсбург1925
13 Санкт-Паули1920
14 Унион1919
15 Хоффенхайм1918
16
Стыковая зона
Хайденхайм1914
17
Зона вылета
Хольштайн1912
18
Зона вылета
Бохум1912

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