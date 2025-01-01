Унион - РБ Лейпциг 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
01 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - РБ Лейпциг, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|8
|пз
|Рани Хедира
|36
|пз
|Алёша Кемляйн
|24
|пз
|Роберт Сков
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|1
|вр
|Петер Гулачи
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|5
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|17
|зщ
|Ридле Баку
|22
|зщ
|Давид Раум
|18
|пз
|Артур Вермерен
|8
|пз
|Амаду Айдара
|10
|пз
|Хави Симонс
|11
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Марко Розе
История личных встреч
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|04.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|20.04.2022
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|03.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 3
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|19
|48
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|19
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|19
|31
|7
|Вольфсбург
|19
|28
|8
|Боруссия М
|19
|27
|9
|Вердер
|19
|27
|10
|Фрайбург
|19
|27
|11
|Боруссия Д
|19
|26
|12
|Аугсбург
|19
|25
|13
|Санкт-Паули
|19
|20
|14
|Унион
|19
|19
|15
|Хоффенхайм
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|19
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|19
|12