Трабзонспор - Эюпспор 10 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-02-2025 19:00
Стадион: Папара Парк (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
10 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Эюпспор, которое состоится 10 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Эюпспор
Стамбул
Главные тренеры
|Абдулла Авчи
|Шенол Гюнеш
|Шенол Гюнеш
История личных встреч
|01.09.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|0 : 0
|01.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 0
|20.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|4 : 0
|12.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|5 : 0
|04.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 0
|31.01.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|3 : 0
|04.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|1 : 4
|20.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|21
|57
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|22
|54
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|22
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|21
|39
|5
|Бешикташ
|21
|35
|6
|Гёзтепе
|21
|34
|7
|Истанбул Башакшехир
|22
|33
|8
|Касымпаша
|22
|31
|9
|Аланьяспор
|22
|28
|10
|Ризеспор
|22
|27
|11
|Трабзонспор
|20
|26
|12
|Газиантеп
|21
|26
|13
|Антальяспор
|22
|26
|14
|Коньяспор
|22
|24
|15
|Сивасспор
|22
|23
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|22
|10
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|21
|5