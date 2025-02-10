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Трабзонспор - Эюпспор 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2025 19:00
Стадион: Папара Парк (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
10 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 23-й тур
Трабзонспор
Эюпспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Эюпспор, которое состоится 10 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Эюпспор
Стамбул
Главные тренеры
Турция Абдулла Авчи
Турция Шенол Гюнеш
Турция Шенол Гюнеш
История личных встреч
01.09.2024 Турция — Суперлига 4-й тур Эюпспор0 : 0Трабзонспор
01.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур 0 : 0Трабзонспор
20.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур Трабзонспор4 : 0
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Трабзонспор5 : 0
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 2 : 1Трабзонспор
22.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Трабзонспор1 : 0Эюпспор
31.01.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Эюпспор1 : 0
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Эюпспор0 : 1Эюпспор
19.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур Эюпспор3 : 0
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 1 : 4Эюпспор
20.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Эюпспор1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2157
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2254
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2243
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор2139
5 Бешикташ2135
6 Гёзтепе2134
7 Истанбул Башакшехир2233
8 Касымпаша2231
9 Аланьяспор2228
10 Ризеспор2227
11 Трабзонспор2026
12 Газиантеп2126
13 Антальяспор2226
14 Коньяспор2224
15 Сивасспор2223
16
Зона вылета
Кайсериспор2120
17
Зона вылета
Бодрум2116
18
Зона вылета
Хатайспор2210
19
Зона вылета
Адана Демирспор215

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