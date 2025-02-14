Жирона - Хетафе 14 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-02-2025 22:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
14 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Хетафе, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|15
|зщ
|Хуанпе
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|23
|пз
|Иван Мартин
|21
|пз
|Янхель Эррера
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|20
|нп
|Брайан Хиль
|9
|нп
|Абель Руис
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|14
|зщ
|Хуан Бернат
|11
|пз
|Рамон Терратс
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Крисантус Уче
|24
|пз
|Хуанми
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 0
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|22.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 1
|05.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|21.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|29.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|17.12.2017
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|04.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|5 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|03.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|04.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|5 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|50
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|49
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Осасуна
|23
|31
|8
|Мальорка
|23
|31
|9
|Жирона
|23
|31
|10
|Реал Сосьедад
|23
|31
|11
|Бетис
|23
|29
|12
|Севилья
|23
|28
|13
|Сельта
|23
|28
|14
|Хетафе
|23
|27
|15
|Леганес
|23
|23
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|23
|22
| 19
Зона вылета
|Алавес
|23
|21
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15