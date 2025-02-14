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Жирона - Хетафе 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2025 22:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
14 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Жирона
Хетафе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Хетафе, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Хетафе
Хетафе
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
16 Испания зщ Алехандро Франсес
15 Испания зщ Хуанпе
18 Чехия зщ Ладислав Крейчи
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
23 Испания пз Иван Мартин
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
8 Украина пз Виктор Цыганков
6 Нидерланды пз Донни ван де Бек
20 Испания нп Брайан Хиль
9 Испания нп Абель Руис
13 Испания вр Давид Сория
2 Того зщ Джене
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
16 Испания зщ Диего Рико
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
14 Испания зщ Хуан Бернат
11 Испания пз Рамон Терратс
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
6 Нигерия пз Крисантус Уче
24 Испания пз Хуанми
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Хетафе0 : 1Жирона
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Хетафе1 : 0Жирона
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Жирона3 : 0Хетафе
04.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Хетафе3 : 2Жирона
22.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Жирона3 : 1Хетафе
05.05.2019 Испания - Примера 36-й тур Хетафе2 : 0Жирона
21.12.2018 Испания - Примера 17-й тур Жирона1 : 1Хетафе
29.04.2018 Испания - Примера 35-й тур Хетафе1 : 1Жирона
17.12.2017 Испания - Примера 16-й тур Жирона1 : 0Хетафе
04.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 28-й тур Жирона5 : 1Хетафе
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 3 : 0Жирона
03.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Жирона2 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Жирона1 : 2
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 2 : 1Жирона
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 1 : 0Жирона
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 0 : 1Хетафе
04.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала 5 : 0Хетафе
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Хетафе0 : 0
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 0 : 3Хетафе
18.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Хетафе1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2350
2
Лига чемпионов
Атлетико М2349
3
Лига чемпионов
Барселона2348
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Осасуна2331
8 Мальорка2331
9 Жирона2331
10 Реал Сосьедад2331
11 Бетис2329
12 Севилья2328
13 Сельта2328
14 Хетафе2327
15 Леганес2323
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2323
18
Зона вылета
Валенсия2322
19
Зона вылета
Алавес2321
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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