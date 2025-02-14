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Аль-Хиляль - Эр-Рияд 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2025 19:00
Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
14 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 20-й тур
Аль-Хиляль
Эр-Рияд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Эр-Рияд, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Франция Сабри Лямуши
История личных встреч
14.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Эр-Рияд0 : 3Аль-Хиляль
08.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Эр-Рияд1 : 3Аль-Хиляль
15.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 6-й тур Аль-Хиляль6 : 1Эр-Рияд
08.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 2 : 2Аль-Хиляль
04.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 7-й тур Аль-Хиляль4 : 1
31.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Хиляль4 : 0
27.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур 2 : 1Аль-Хиляль
21.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Хиляль4 : 1
08.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 3 : 2Эр-Рияд
30.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Эр-Рияд1 : 0
26.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур 5 : 0Эр-Рияд
21.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Эр-Рияд1 : 0
15.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 2 : 1Эр-Рияд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1949
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1947
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия2044
4 Аль-Наср2044
5 Аль-Ахли2038
6 Аль-Шабаб2032
7 Эр-Рияд1928
8 Аль-Халидж1927
9 Аль-Иттифак1925
10 Аль-Таавун1924
11 Дамак2024
12 Аль-Холуд1922
13 Аль-Ороба1917
14 Аль-Фейха1916
15 Аль-Охдуд2016
16
Зона вылета
Аль-Раед1914
17
Зона вылета
Аль-Вахда1913
18
Зона вылета
Аль-Фатех1910

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