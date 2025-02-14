Аль-Хиляль - Эр-Рияд 14 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-02-2025 19:00
Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
14 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 20-й тур
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Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Эр-Рияд, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Сабри Лямуши
История личных встреч
|14.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|0 : 3
|08.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|1 : 3
|15.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|6-й тур
|6 : 1
|08.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|2 : 2
|04.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 7-й тур
|4 : 1
|31.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|4 : 0
|27.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|4 : 1
|08.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|3 : 2
|30.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|5 : 0
|21.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|19
|49
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|19
|47
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|20
|44
|4
|Аль-Наср
|20
|44
|5
|Аль-Ахли
|20
|38
|6
|Аль-Шабаб
|20
|32
|7
|Эр-Рияд
|19
|28
|8
|Аль-Халидж
|19
|27
|9
|Аль-Иттифак
|19
|25
|10
|Аль-Таавун
|19
|24
|11
|Дамак
|20
|24
|12
|Аль-Холуд
|19
|22
|13
|Аль-Ороба
|19
|17
|14
|Аль-Фейха
|19
|16
|15
|Аль-Охдуд
|20
|16
| 16
Зона вылета
|Аль-Раед
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|19
|13
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|19
|10