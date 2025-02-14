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Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2025 22:00
Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
14 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Дерби Каунти2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Дерби Каунти
29.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Дерби Каунти1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
23.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Дерби Каунти
04.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Дерби Каунти0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
25.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Дерби Каунти
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Дерби Каунти1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Дерби Каунти2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
06.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Дерби Каунти
06.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Дерби Каунти
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Дерби Каунти0 : 0
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 1Дерби Каунти
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Дерби Каунти0 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Дерби Каунти
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Дерби Каунти0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3267
3
Плей-офф
Бёрнли3264
4
Плей-офф
Сандерленд3262
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3248
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3247
7 Бристоль Сити3245
8 Шеффилд Уэнсдей3245
9 Мидлсбро3144
10 Ковентри Сити3244
11 Норвич Сити3243
12 Уотфорд3242
13 Куинз Парк Рейнджерс3241
14 Миллуолл3140
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3237
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3132
20 Кардифф Сити3131
21 Дерби Каунти3229
22
Зона вылета
Халл Сити3129
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3128
24
Зона вылета
Лутон Таун3127

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