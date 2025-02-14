Биатлон. ЧМ-2025 смотреть онлайн женский спринт 14.02.2025

16:15

Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на 7,5 км на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Старт запланирован на 17:05 по московскому времени.