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Галатасарай - АЗ Алкмар 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Галатасарай
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - АЗ Алкмар, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1 Уругвай вр Фернандо Муслера
42 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
18 Турция зщ Беркан Кутлу
24 Дания зщ Элиас Йелерт
6 Колумбия зщ Давинсон Санчес
7 Венгрия пз Роланд Шаллаи
34 Уругвай пз Лукас Торрейра
20 Бразилия пз Габриэл Сара
10 Бельгия пз Дрис Мертенс
53 Турция пз Барыш Алпер Йылмаз
45 Нигерия нп Виктор Осимхен
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
30 Нидерланды зщ Денсо Касиус
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
18 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
8 Нидерланды пз Йорди Класи
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
23 Швеция пз Майкель Лахдо
21 Нидерланды нп Эрнест Поку
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Бельгия Мартен Мартенс
История личных встреч
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч АЗ Алкмар4 : 1Галатасарай
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур АЗ Алкмар1 : 1Галатасарай
17.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур 1 : 2Галатасарай
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч АЗ Алкмар4 : 1Галатасарай
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Галатасарай3 : 0 Т
03.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур 0 : 1Галатасарай
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 1Галатасарай
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч АЗ Алкмар4 : 1Галатасарай
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур АЗ Алкмар2 : 0
06.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала АЗ Алкмар3 : 1
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 0 : 2АЗ Алкмар
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 4 : 3АЗ Алкмар

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