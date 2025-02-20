Галатасарай - АЗ Алкмар 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - АЗ Алкмар, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
|1
|вр
|Фернандо Муслера
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|18
|зщ
|Беркан Кутлу
|24
|зщ
|Элиас Йелерт
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|7
|пз
|Роланд Шаллаи
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|20
|пз
|Габриэл Сара
|10
|пз
|Дрис Мертенс
|53
|пз
|Барыш Алпер Йылмаз
|45
|нп
|Виктор Осимхен
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|30
|зщ
|Денсо Касиус
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|8
|пз
|Йорди Класи
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|23
|пз
|Майкель Лахдо
|21
|нп
|Эрнест Поку
|9
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Мартен Мартенс
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|4 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|17.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|1 : 2
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|4 : 1
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|3 : 0 Т
|03.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|4 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 0
|06.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|0 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 3