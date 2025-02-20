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Виктория Пльзень - Ференцварош 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Дусан Арена (Пльзень, Чехия), вместимость: 12500
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Виктория Пльзень
Ференцварош

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Ференцварош, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дусан Арена (Пльзень, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
16ЧехияврМартин Едличка
24ЧехиязщМилан Гавел
40ЛибериязщСампсон Дью
3СербиязщСветозар Маркович
21ЧехиязщВацлав Емелка
23ЧехияпзЛукаш Калвах
6ЧехияпзЛукаш Черв
31ЧехияпзПавел Шульц
22Бразилияпз Каду
11ЧехиянпМатей Выдра
80ГананпПринс Аду
89ВенгрияврДавид Гроф
17Босния и ГерцеговиназщЭльдар Чивич
25ЛатвиязщЧебраил Макрецкис
3ДаниязщСтефан Гартенманн
27ФранциязщИбрахим Сиссе
34БразилиязщРаул Густаво
16НорвегияпзКристоффер Закариассен
66БразилияпзЖулио Ромау
15ИзраильпзМохаммад Абу Фани
7ТуниснпМохамед Бен Ромдане
11БразилиянпМатеус Салданья
Главные тренеры
ЧехияМирослав Коубек
ИрландияРобби Кин
История личных встреч
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчФеренцварош1 : 0Виктория Пльзень
16.02.2025Чехия — Высшая лига22-й тур0 : 2Виктория Пльзень
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчФеренцварош1 : 0Виктория Пльзень
08.02.2025Чехия — Высшая лига21-й турВиктория Пльзень3 : 2
03.02.2025Чехия — Высшая лига20-й тур2 : 1Виктория Пльзень
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур3 : 1Виктория Пльзень
16.02.2025Венгрия — OTP Банк Лига20-й турФеренцварош0 : 2
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчФеренцварош1 : 0Виктория Пльзень
09.02.2025Венгрия — OTP Банк Лига19-й тур1 : 0Ференцварош
05.02.2025Венгрия — OTP Банк Лига5-й тур2 : 2Ференцварош
02.02.2025Венгрия — OTP Банк Лига18-й турФеренцварош0 : 0

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