Виктория Пльзень - Ференцварош 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Дусан Арена (Пльзень, Чехия), вместимость: 12500
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Ференцварош, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дусан Арена (Пльзень, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
|16
|вр
|Мартин Едличка
|24
|зщ
|Милан Гавел
|40
|зщ
|Сампсон Дью
|3
|зщ
|Светозар Маркович
|21
|зщ
|Вацлав Емелка
|23
|пз
|Лукаш Калвах
|6
|пз
|Лукаш Черв
|31
|пз
|Павел Шульц
|22
|пз
|Каду
|11
|нп
|Матей Выдра
|80
|нп
|Принс Аду
|89
|вр
|Давид Гроф
|17
|зщ
|Эльдар Чивич
|25
|зщ
|Чебраил Макрецкис
|3
|зщ
|Стефан Гартенманн
|27
|зщ
|Ибрахим Сиссе
|34
|зщ
|Раул Густаво
|16
|пз
|Кристоффер Закариассен
|66
|пз
|Жулио Ромау
|15
|пз
|Мохаммад Абу Фани
|7
|нп
|Мохамед Бен Ромдане
|11
|нп
|Матеус Салданья
Главные тренеры
|Мирослав Коубек
|Робби Кин
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|16.02.2025
|Чехия — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|08.02.2025
|Чехия — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 2
|03.02.2025
|Чехия — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|20-й тур
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|09.02.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|19-й тур
|1 : 0
|05.02.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|5-й тур
|2 : 2
|02.02.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|18-й тур
|0 : 0