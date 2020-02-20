Биатлон. ЧМ-2025 смотреть онлайн Супермикст 20.02.2025

16:28

Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию супермикста 6 + 7.5 км на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Старт запланирован на 18:05 по московскому времени.