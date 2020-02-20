Биатлон. ЧМ-2025 смотреть онлайн Супермикст 20.02.2025
Начало трансляции: 20-02-2025 17:05
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 Февраля 2025 года в 18:05 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию супермикста 6 + 7.5 км на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Старт запланирован на 18:05 по московскому времени.
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