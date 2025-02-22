Биатлон. ЧМ-2025 смотреть онлайн мужскую эстафету 22.02.2025

18:41

Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты 4x6 км на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Старт запланирован на 14:05 по московскому времени.