Биатлон. ЧМ-2025 смотреть онлайн мужскую эстафету 22.02.2025
Начало трансляции: 22-02-2025 16:05
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 Февраля 2025 года в 17:05 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты 4x6 км на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Старт запланирован на 14:05 по московскому времени.
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