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Фиорентина - Лечче 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2025 21:45
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
28 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Фиорентина
Лечче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Лечче, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Лечче
Лечче
43 Испания вр Давид де Хеа
2 Бразилия зщ Додо
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Лука Раньери
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
44 Италия пз Николо Фаджоли
21 Германия пз Робин Госенс
8 Италия пз Роландо Мандрагора
32 Италия пз Данило Катальди
17 Италия нп Николо Дзаньоло
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
19 Франция зщ Габи Жан
25 Италия зщ Антонино Галло
29 Мали пз Лассана Кулибали
75 Франция пз Бальтазар Пьерре
8 Тунис пз Хамза Рафья
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
9 Черногория нп Никола Крстович
7 Испания нп Тете
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Италия Марко Джампаоло
История личных встреч
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Лечче0 : 6Фиорентина
02.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Лечче3 : 2Фиорентина
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Фиорентина2 : 2Лечче
19.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Фиорентина1 : 0Лечче
17.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Лечче1 : 1Фиорентина
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Лечче1 : 3Фиорентина
30.11.2019 Италия - Серия А 14-й тур Фиорентина0 : 1Лечче
05.05.2012 Италия - Серия А 37-й тур Лечче0 : 1Фиорентина
15.01.2012 Италия - Серия А 18-й тур Фиорентина0 : 1Лечче
23.01.2011 Италия - Серия А 21-й тур Фиорентина1 : 1Лечче
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 1 : 0Фиорентина
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Фиорентина0 : 2
10.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Фиорентина
06.02.2025 Италия — Серия А 14-й тур Фиорентина3 : 0
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Фиорентина2 : 1
21.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Лечче0 : 1
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 0Лечче
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Лечче0 : 0
31.01.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 3Лечче
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Лечче0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2657
2
Лига чемпионов
Наполи2656
3
Лига чемпионов
Аталанта2654
4
Лига чемпионов
Ювентус2649
5
Лига Европы
Лацио2647
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2644
7 Фиорентина2642
8 Милан2641
9 Рома2640
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2630
13 Комо2628
14 Верона2626
15 Кальяри2625
16 Лечче2625
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2621
19
Зона вылета
Венеция2617
20
Зона вылета
Монца2614

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