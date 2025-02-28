Фиорентина - Лечче 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2025 21:45
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
28 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Лечче, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Лечче
Лечче
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|21
|пз
|Робин Госенс
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|32
|пз
|Данило Катальди
|17
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|8
|пз
|Хамза Рафья
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Крстович
|7
|нп
|Тете
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 6
|02.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|1 : 0
|17.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|1 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|30.11.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|05.05.2012
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|15.01.2012
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|23.01.2011
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|10.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|31.01.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|49
| 5
Лига Европы
|Лацио
|26
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|26
|44
|7
|Фиорентина
|26
|42
|8
|Милан
|26
|41
|9
|Рома
|26
|40
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Комо
|26
|28
|14
|Верона
|26
|26
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|26
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Монца
|26
|14