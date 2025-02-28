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Аль-Ороба - Аль-Наср 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2025 21:00
28 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 23-й тур
Аль-Ороба
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ороба - Аль-Наср, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Ороба
Сакака
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Саудовская Аравия Мохаммед Бани Аль-Шарари
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
05.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Наср3 : 0Аль-Ороба
24.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 1 : 2Аль-Ороба
20.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур 1 : 0Аль-Ороба
14.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Ороба2 : 0
07.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Ороба4 : 2
30.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Ороба0 : 2
25.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 0 : 2Аль-Наср
21.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Наср2 : 3
17.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 8-й тур 0 : 0Аль-Наср
13.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 2 : 3Аль-Наср
07.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Наср3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад2256
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2251
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия2247
4 Аль-Наср2247
5 Аль-Ахли2244
6 Аль-Шабаб2236
7 Аль-Иттифак2231
8 Эр-Рияд2230
9 Аль-Халидж2229
10 Аль-Таавун2228
11 Аль-Холуд2225
12 Дамак2224
13 Аль-Ороба2223
14 Аль-Фейха2221
15 Аль-Фатех2219
16
Зона вылета
Аль-Раед2217
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2216
18
Зона вылета
Аль-Вахда2213

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