Аль-Ороба - Аль-Наср 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2025 21:00
28 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ороба - Аль-Наср, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ороба
Сакака
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Мохаммед Бани Аль-Шарари
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|05.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|3 : 0
|24.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|1 : 2
|20.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|1 : 0
|14.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|2 : 0
|07.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|4 : 2
|30.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|0 : 2
|25.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|0 : 2
|21.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 3
|17.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 8-й тур
|0 : 0
|13.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|2 : 3
|07.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|22
|56
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|22
|51
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|22
|47
|4
|Аль-Наср
|22
|47
|5
|Аль-Ахли
|22
|44
|6
|Аль-Шабаб
|22
|36
|7
|Аль-Иттифак
|22
|31
|8
|Эр-Рияд
|22
|30
|9
|Аль-Халидж
|22
|29
|10
|Аль-Таавун
|22
|28
|11
|Аль-Холуд
|22
|25
|12
|Дамак
|22
|24
|13
|Аль-Ороба
|22
|23
|14
|Аль-Фейха
|22
|21
|15
|Аль-Фатех
|22
|19
| 16
Зона вылета
|Аль-Раед
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|22
|16
| 18
Зона вылета
|Аль-Вахда
|22
|13