Шальке-04 - Пройссен Мюнстер 28 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 28-02-2025 19:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
28 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Пройссен Мюнстер, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
|Саша Хильдман
История личных встреч
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 5
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|14.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|07.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|23
|42
| 2
Повышение
|Кёльн
|23
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|23
|39
|4
|Магдебург
|23
|38
|5
|Фортуна
|23
|38
|6
|Падерборн 07
|23
|38
|7
|Эльверсберг
|23
|36
|8
|Ганновер-96
|23
|35
|9
|Нюрнберг
|23
|35
|10
|Карлсруэ
|23
|33
|11
|Гройтер Фюрт
|23
|29
|12
|Дармштадт 98
|23
|28
|13
|Шальке-04
|23
|27
|14
|Герта
|23
|26
|15
|Пройссен Мюнстер
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|23
|21
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Ян
|23
|15