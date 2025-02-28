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Шальке-04 - Пройссен Мюнстер 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2025 19:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
28 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур
Шальке-04
Пройссен Мюнстер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Пройссен Мюнстер, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
Германия Саша Хильдман
История личных встреч
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Пройссен Мюнстер1 : 2Шальке-04
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 2 : 0Шальке-04
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Шальке-042 : 1
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 0Шальке-04
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Шальке-042 : 5
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Шальке-043 : 1
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Пройссен Мюнстер2 : 0
14.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 0Пройссен Мюнстер
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Пройссен Мюнстер1 : 2
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 1Пройссен Мюнстер
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 2Пройссен Мюнстер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кёльн2341
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2339
4 Магдебург2338
5 Фортуна2338
6 Падерборн 072338
7 Эльверсберг2336
8 Ганновер-962335
9 Нюрнберг2335
10 Карлсруэ2333
11 Гройтер Фюрт2329
12 Дармштадт 982328
13 Шальке-042327
14 Герта2326
15 Пройссен Мюнстер2323
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2321
17
Зона вылета
Ульм 18462318
18
Зона вылета
Ян2315

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