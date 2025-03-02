Ростов - Динамо М 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 18:30
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
02 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо М, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Марцел Личка
История личных встреч
|10.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|За 5-е место
|4 : 0
|01.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|29.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|03.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|18.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|17.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|10.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|За 5-е место
|4 : 0
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 2
|04.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|15.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|10.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|За 5-е место
|4 : 0
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ростов» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|19
|40
|2
|Зенит
|19
|40
|3
|Спартак М
|18
|37
|4
|Локомотив М
|19
|36
|5
|Динамо М
|18
|35
|6
|ЦСКА
|19
|32
|7
|Ростов
|18
|26
|8
|Рубин
|19
|26
|9
|Акрон
|19
|22
|10
|Крылья Советов
|19
|19
|11
|Пари Нижний Новгород
|19
|19
|12
|Динамо Мх
|19
|18
| 13
Стыковая зона
|Химки
|18
|16
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Факел
|18
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|18
|8