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Ростов - Динамо М 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 18:30
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
02 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Ростов
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо М, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
10.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ За 5-е место Ростов4 : 0Динамо М
01.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо М1 : 1Ростов
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов1 : 1Динамо М
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М1 : 2Ростов
29.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Динамо М1 : 4Ростов
03.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов1 : 2Динамо М
06.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Ростов2 : 1Динамо М
18.10.2022 Fonbet Кубок России Группа C Динамо М3 : 1Ростов
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа C Ростов2 : 0Динамо М
17.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 1Ростов
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов3 : 1
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов0 : 1
10.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ За 5-е место Ростов4 : 0Динамо М
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B Ростов1 : 2
04.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Ростов
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М1 : 2
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М3 : 2
15.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М2 : 0
10.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ За 5-е место Ростов4 : 0Динамо М
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Динамо М0 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ростов» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1940
2 Зенит1940
3 Спартак М1837
4 Локомотив М1936
5 Динамо М1835
6 ЦСКА1932
7 Ростов1826
8 Рубин1926
9 Акрон1922
10 Крылья Советов1919
11 Пари Нижний Новгород1919
12 Динамо Мх1918
13
Стыковая зона
Химки1816
14
Стыковая зона
Ахмат1916
15
Зона вылета
Факел1814
16
Зона вылета
Оренбург188

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