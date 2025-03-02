Лион - Брест 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 16:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
02 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Брест, которое состоится 02 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Брест
Брест
|1
|вр
|Лукас Перри
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|23
|нп
|Тьяго Альмада
|11
|нп
|Малик Фофана
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|9
|пз
|Камори Думбия
|17
|нп
|Абдалла Сима
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Эрик Руа
История личных встреч
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|07.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|08.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 4
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|3 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|26.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 3
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|7 : 0
|14.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|46
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|23
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|23
|36
|7
|Страсбург
|23
|34
|8
|Ланс
|24
|33
|9
|Брест
|23
|33
|10
|Тулуза
|23
|30
|11
|Осер
|23
|28
|12
|Анже
|23
|27
|13
|Ренн
|23
|26
|14
|Нант
|23
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|23
|15