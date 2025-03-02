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Лион - Брест 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 16:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
02 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Лион
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Брест, которое состоится 02 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Брест
Брест
1БразилияврЛукас Перри
20ФранциязщСаэль Кумбеди
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
31СербияпзНеманья Матич
8ФранцияпзКорентин Толиссо
18ФранциянпРайан Шерки
23АргентинанпТьяго Альмада
11БельгиянпМалик Фофана
10ФранциянпАлександр Ляказетт
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
22МализщМассадио Айдара
45ФранцияпзМахди Камара
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
26ФранцияпзМатиас Перейра Лаж
9МалипзКамори Думбия
17СенегалнпАбдалла Сима
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
11.01.2025Франция — Лига 117-й турБрест2 : 1Лион
14.04.2024Франция - Лига 129-й турЛион4 : 3Брест
23.09.2023Франция - Лига 16-й турБрест1 : 0Лион
01.02.2023Франция - Лига 121-й турЛион0 : 0Брест
28.12.2022Франция - Лига 116-й турБрест2 : 4Лион
20.04.2022Франция - Лига 133-й турБрест2 : 1Лион
07.08.2021Франция - Лига 11-й турЛион1 : 1Брест
19.02.2021Франция - Лига 126-й турБрест2 : 3Лион
16.12.2020Франция - Лига 115-й турЛион2 : 2Брест
08.01.2020Франция - Кубок лиги1/4 финалаЛион3 : 1Брест
23.02.2025Франция — Лига 123-й турЛион2 : 3
16.02.2025Франция — Лига 122-й тур1 : 4Лион
09.02.2025Франция — Лига 121-й турЛион4 : 0
02.02.2025Франция — Лига 120-й тур3 : 2Лион
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турЛион1 : 1
26.02.2025Кубок Франции1/4 финалаБрест2 : 3
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур0 : 0Брест
19.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матч7 : 0Брест
14.02.2025Франция — Лига 122-й турБрест2 : 2
11.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матчБрест0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2359
2
Лига чемпионов
Марсель2346
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2443
5
Лига Европы
Лилль2341
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2336
7 Страсбург2334
8 Ланс2433
9 Брест2333
10 Тулуза2330
11 Осер2328
12 Анже2327
13 Ренн2326
14 Нант2324
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2315

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