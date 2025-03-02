Монца - Торино 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 13:30
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
02 Марта 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Торино, которое состоится 02 Марта 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Торино
Турин
|30
|вр
|Стефано Турати
|22
|зщ
|Тьяго Паласиос
|2
|зщ
|Арвид Брорссон
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|8
|пз
|Кацпер Урбаньски
|18
|пз
|Кевин Дзероли
|35
|нп
|Сильвер Ганвула
|47
|нп
|Дани Карвалью
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|10
|пз
|Никола Влашич
|11
|нп
|Элиф Элмас
|18
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|1 : 2
|24.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|4 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|5 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|14.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|24.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|49
| 5
Лига Европы
|Лацио
|26
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|27
|45
|7
|Болонья
|26
|44
|8
|Милан
|26
|41
|9
|Рома
|26
|40
|10
|Удинезе
|26
|36
|11
|Торино
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Комо
|26
|28
|14
|Верона
|26
|26
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Лечче
|27
|25
|17
|Парма
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|26
|21
| 19
Зона вылета
|Венеция
|27
|18
| 20
Зона вылета
|Монца
|26
|14