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Монца - Торино 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 13:30
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
02 Марта 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Монца
Торино

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Торино, которое состоится 02 Марта 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Торино
Турин
30 Италия вр Стефано Турати
22 Аргентина зщ Тьяго Паласиос
2 Швеция зщ Арвид Брорссон
4 Италия зщ Армандо Иццо
13 Португалия зщ Педру Перейра
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
42 Италия пз Алессандро Бьянко
8 Польша пз Кацпер Урбаньски
18 Италия пз Кевин Дзероли
35 Конго нп Сильвер Ганвула
47 Португалия нп Дани Карвалью
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
16 Норвегия зщ Маркус Педерсен
13 Чили зщ Гильермо Марипан
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
34 Италия зщ Кристиано Бираги
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
28 Италия пз Самуэле Риччи
22 Италия пз Чезаре Казадей
10 Хорватия пз Никола Влашич
11 Северная Македония нп Элиф Элмас
18 Шотландия нп Че Адамс
Главные тренеры
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Торино1 : 1Монца
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Торино1 : 0Монца
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Монца1 : 1Торино
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Торино1 : 1Монца
13.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Монца1 : 2Торино
24.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 4 : 0Монца
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Монца0 : 0
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 5 : 1Монца
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Монца0 : 1
27.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 2 : 0Монца
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Торино2 : 1
14.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 3 : 2Торино
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Торино1 : 1
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 1Торино
24.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Торино2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2649
5
Лига Европы
Лацио2647
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2745
7 Болонья2644
8 Милан2641
9 Рома2640
10 Удинезе2636
11 Торино2631
12 Дженоа2630
13 Комо2628
14 Верона2626
15 Кальяри2625
16 Лечче2725
17 Парма2623
18
Зона вылета
Эмполи2621
19
Зона вылета
Венеция2718
20
Зона вылета
Монца2614

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