Чайка - Уфа 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 13:00
02 Марта 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Уфа, которое состоится 02 Марта 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
|20.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 1
|24.04.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 10-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 2-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 18-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 1-й тур
|2 : 1
|16.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 0
|30.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 1
|22.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|5 : 2
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|21
|45
| 2
Повышение
|Торпедо М
|22
|43
| 3
Стыковая зона
|Черноморец
|22
|39
| 4
Стыковая зона
|Урал
|21
|37
|5
|Сочи
|21
|37
|6
|Енисей
|22
|30
|7
|Арсенал Т
|22
|30
|8
|Ротор
|21
|30
|9
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|10
|Чайка
|21
|28
|11
|Нефтехимик
|21
|26
|12
|КАМАЗ
|22
|25
|13
|Родина
|21
|24
|14
|Шинник
|21
|21
|15
|Уфа
|21
|20
| 16
Зона вылета
|Сокол
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|22
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|21
|12