03:13 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 марта
Свернуть список

Чайка - Уфа 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 13:00
02 Марта 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур
Чайка
Уфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Уфа, которое состоится 02 Марта 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
20.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Уфа0 : 1Чайка
24.04.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 10-й тур Чайка1 : 0Уфа
10.03.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 2-й тур Уфа2 : 2Чайка
12.11.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 18-й тур Уфа2 : 1Чайка
16.07.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 1-й тур Чайка2 : 1Уфа
16.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Уфа2 : 1Чайка
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Чайка0 : 1Уфа
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Чайка1 : 1
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Чайка0 : 0
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 0Чайка
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 2 : 0Чайка
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Чайка3 : 0
30.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 2 : 1Уфа
22.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 5 : 2Уфа
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Уфа2 : 0
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 1 : 0Уфа
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Уфа2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2145
2
Повышение
Торпедо М2243
3
Стыковая зона
Черноморец2239
4
Стыковая зона
Урал2137
5 Сочи2137
6 Енисей2230
7 Арсенал Т2230
8 Ротор2130
9 СКА-Хабаровск2129
10 Чайка2128
11 Нефтехимик2126
12 КАМАЗ2225
13 Родина2124
14 Шинник2121
15 Уфа2120
16
Зона вылета
Сокол2119
17
Зона вылета
Алания2218
18
Зона вылета
Тюмень2112

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close