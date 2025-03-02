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Алмере Сити - Аякс 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 15:30
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
02 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Алмере Сити
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Аякс, которое состоится 02 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Аякс
Амстердам
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
4 Испания зщ Рикардо Висус
15 Уэльс зщ Джеймс Лоуренс
14 Греция зщ Василиос Загаритис
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
19 Нидерланды пз Том Хайе
18 Канада пз Шарль-Андреас Брим
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
9 Франция нп Томас Робине
11 Франция нп Жуниор Кадиль
16 Бразилия вр Лима Матеус
3 Дания зщ Антон Гоэи
24 Италия зщ Даниэле Ругани
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
18 Нидерланды пз Дави Классен
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
11 Бельгия нп Мика Годтс
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
17 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Йерун Рейсдейк
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Аякс3 : 0Алмере Сити
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс3 : 0Алмере Сити
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Алмере Сити2 : 2Аякс
22.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 1Алмере Сити
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 2Алмере Сити
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 1Алмере Сити
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Алмере Сити1 : 4
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Алмере Сити0 : 2
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Аякс2 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Аякс1 : 2 ДВ
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Аякс4 : 0
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 2Аякс
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 2Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2357
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2452
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2446
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2343
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2343
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2342
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2438
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2429
9 Гронинген2327
10 Херенвен2327
11 НАК Бреда2427
12 НЕК Неймеген2325
13 ПЕК Зволле2325
14 Виллем II2324
15 Хераклес2324
16
Стыковая зона
Спарта2320
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2314

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