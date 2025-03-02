Алмере Сити - Аякс 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 15:30
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
02 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Аякс, которое состоится 02 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|19
|пз
|Том Хайе
|18
|пз
|Шарль-Андреас Брим
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|9
|нп
|Томас Робине
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|16
|вр
|Лима Матеус
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|18
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|11
|нп
|Мика Годтс
|9
|нп
|Брайан Бробби
|17
|нп
|Оливер Эдвардсен
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|22.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 4
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|23
|57
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|23
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|42
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|24
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|24
|29
|9
|Гронинген
|23
|27
|10
|Херенвен
|23
|27
|11
|НАК Бреда
|24
|27
|12
|НЕК Неймеген
|23
|25
|13
|ПЕК Зволле
|23
|25
|14
|Виллем II
|23
|24
|15
|Хераклес
|23
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|23
|14