Пуща - Мотор 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 13:15
Стадион: Пуща (Неполомице, Польша), вместимость: 1000
02 Марта 2025 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуща - Мотор, которое состоится 02 Марта 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Пуща (Неполомице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пуща
Неполомице
Мотор
Люблин
История личных встреч
|24.08.2024
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|2 : 0
|10.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|24.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 2
|16.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|09.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|23
|47
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|22
|43
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|22
|42
|4
|Погонь
|23
|39
|5
|Краковия
|23
|38
|6
|Легия
|22
|36
|7
|Гурник З
|23
|34
|8
|Мотор
|22
|32
|9
|ГКС Катовице
|22
|30
|10
|Пяст
|22
|30
|11
|Корона
|23
|29
|12
|Видзев
|23
|27
|13
|Радомяк
|23
|25
|14
|Сталь
|23
|23
|15
|Заглембе Л
|22
|22
| 16
Зона вылета
|Пуща
|22
|22
| 17
Зона вылета
|Лехия
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|22
|14