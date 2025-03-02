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Пуща - Мотор 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 13:15
Стадион: Пуща (Неполомице, Польша), вместимость: 1000
02 Марта 2025 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
Пуща
Мотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуща - Мотор, которое состоится 02 Марта 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Пуща (Неполомице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пуща
Неполомице
Мотор
Люблин
История личных встреч
24.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур Мотор0 : 0Пуща
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 2Пуща
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 2 : 0Пуща
10.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Пуща1 : 2
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 1Пуща
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Пуща1 : 1
24.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Мотор3 : 2
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 0Мотор
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Мотор
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Мотор1 : 1
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 2Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2347
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2243
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2242
4 Погонь2339
5 Краковия2338
6 Легия2236
7 Гурник З2334
8 Мотор2232
9 ГКС Катовице2230
10 Пяст2230
11 Корона2329
12 Видзев2327
13 Радомяк2325
14 Сталь2323
15 Заглембе Л2222
16
Зона вылета
Пуща2222
17
Зона вылета
Лехия2221
18
Зона вылета
Шлёнск2214

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