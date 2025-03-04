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Престон Норт Энд - Суонси Сити 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2025 21:45
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
04 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Престон Норт Энд
Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Суонси Сити, которое состоится 04 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Суонси Сити3 : 0Престон Норт Энд
22.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Суонси Сити2 : 1Престон Норт Энд
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Престон Норт Энд2 : 1Суонси Сити
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Суонси Сити4 : 2Престон Норт Энд
01.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Престон Норт Энд1 : 0Суонси Сити
22.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Суонси Сити1 : 0Престон Норт Энд
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Престон Норт Энд3 : 1Суонси Сити
05.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Суонси Сити0 : 1Престон Норт Энд
12.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Престон Норт Энд0 : 1Суонси Сити
01.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Престон Норт Энд1 : 1Суонси Сити
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Престон Норт Энд3 : 0
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
18.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Престон Норт Энд1 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Престон Норт Энд0 : 0
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 1Престон Норт Энд
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Суонси Сити3 : 0
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 3 : 1Суонси Сити
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Суонси Сити0 : 1
09.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 0 : 1Суонси Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Суонси Сити0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Блэкберн Роверс3552
8 Мидлсбро3550
9 Бристоль Сити3449
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3445
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Сток Сити3536
20 Кардифф Сити3436
21 Халл Сити3433
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

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