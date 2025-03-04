Кардифф Сити - Бёрнли 04 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 04-03-2025 21:45
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
04 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Бёрнли, которое состоится 04 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
|17.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|5 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|30.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|05.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 0
|28.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 2
|25.10.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|28.02.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|25.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|1 : 1
|11.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 0
|21.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|4 : 0
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|0 : 0
|12.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|35
|76
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|35
|73
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|34
|68
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|35
|65
| 5
Плей-офф
|Ковентри Сити
|35
|53
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|35
|52
|7
|Блэкберн Роверс
|35
|52
|8
|Мидлсбро
|35
|50
|9
|Бристоль Сити
|34
|49
|10
|Уотфорд
|35
|49
|11
|Норвич Сити
|35
|48
|12
|Миллуолл
|34
|45
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|35
|45
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|35
|44
|15
|Престон Норт Энд
|34
|42
|16
|Суонси Сити
|34
|40
|17
|Портсмут
|35
|39
|18
|Оксфорд Юнайтед
|35
|38
|19
|Сток Сити
|35
|36
|20
|Кардифф Сити
|34
|36
|21
|Халл Сити
|34
|33
| 22
Зона вылета
|Лутон Таун
|35
|31
| 23
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|34
|30
| 24
Зона вылета
|Дерби Каунти
|35
|29