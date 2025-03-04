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Кардифф Сити - Бёрнли 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2025 21:45
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
04 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Кардифф Сити
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Бёрнли, которое состоится 04 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Бёрнли5 : 0Кардифф Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Бёрнли3 : 0Кардифф Сити
01.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Кардифф Сити1 : 1Бёрнли
13.04.2019 Англия - Премьер-лига 34-й тур Бёрнли2 : 0Кардифф Сити
30.09.2018 Англия - Премьер-лига 7-й тур Кардифф Сити1 : 2Бёрнли
05.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Бёрнли0 : 0Кардифф Сити
28.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Кардифф Сити2 : 2Бёрнли
25.10.2011 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Кардифф Сити1 : 0Бёрнли
28.02.2025 Кубок Англии 1/8 финала 2 : 0Кардифф Сити
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Кардифф Сити1 : 0
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 1 : 1Кардифф Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Кардифф Сити1 : 1
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 1Кардифф Сити
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 0Бёрнли
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Бёрнли4 : 0
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 0Бёрнли
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Бёрнли2 : 0
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Блэкберн Роверс3552
8 Мидлсбро3550
9 Бристоль Сити3449
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3445
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Сток Сити3536
20 Кардифф Сити3436
21 Халл Сити3433
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

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