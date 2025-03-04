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Миллуолл - Бристоль Сити 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2025 21:45
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
04 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Миллуолл
Бристоль Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Бристоль Сити, которое состоится 04 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Бристоль Сити4 : 3Миллуолл
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Бристоль Сити0 : 1Миллуолл
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Миллуолл0 : 1Бристоль Сити
29.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Миллуолл0 : 0Бристоль Сити
15.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Бристоль Сити1 : 2Миллуолл
02.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Бристоль Сити3 : 2Миллуолл
29.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Миллуолл1 : 0Бристоль Сити
01.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Миллуолл4 : 1Бристоль Сити
23.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Миллуолл0 : 3Бристоль Сити
15.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бристоль Сити0 : 2Миллуолл
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 1Миллуолл
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 0 : 1Миллуолл
18.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 1Миллуолл
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Миллуолл1 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 5 : 1Миллуолл
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Бристоль Сити2 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Бристоль Сити
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Бристоль Сити2 : 0
09.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Бристоль Сити0 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 1Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Блэкберн Роверс3552
8 Мидлсбро3550
9 Бристоль Сити3449
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3445
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Сток Сити3536
20 Кардифф Сити3436
21 Халл Сити3433
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

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