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Пафос - Юргорден 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 22:00
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
06 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия);
Пафос
Юргорден

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пафос - Юргорден, которое состоится 06 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пафос
Пафос, Кипр
Юргорден
Стокгольм, Швеция
1 Хорватия вр Ивица Ивушич
7 Бразилия зщ Бруно
23 Нидерланды зщ Деррик Люккассен
5 Испания зщ Давид Гольдар
19 Аргентина зщ Хонатан Сильва
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
26 Босния и Герцеговина пз Иван Шуньич
88 Португалия пз Пепе
30 Румыния пз Влад Драгомир
17 Хорватия пз Мислав Оршич
10 Бразилия нп Жайро да Силва
35 Швеция вр Якоб Ринне
4 Швеция зщ Якоб Ларссон
5 Финляндия зщ Миро Теньо
27 Япония зщ Кэйта Косуги
6 Финляндия пз Расмус Шуллер
13 Швеция пз Даниэль Стенссон
15 Швеция пз Оскар Фаллениус
18 Финляндия пз Адам Штоль
23 Словения пз Нино Жугель
22 Швеция пз Патрик Ослунд
20 Норвегия нп Токмак Нгуен
Главные тренеры
Испания Хуан Карлос Карседо
Швеция Роберт Бьёркнешё
История личных встреч
01.03.2025 Кипр — Первый дивизион 25-й тур 2 : 1Пафос
24.02.2025 Кипр — Первый дивизион 24-й тур 0 : 2Пафос
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Пафос2 : 1
16.02.2025 Кипр — Первый дивизион 23-й тур Пафос1 : 0
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1Пафос
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Юргорден3 : 1
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 2Юргорден
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 0 : 1Юргорден
10.11.2024 Швеция — Аллсвенскан — 2024 30-й тур Юргорден3 : 1
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Юргорден2 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
06.0313.03
Бетис
Витория Гимарайнш
06.0313.03
Мольде
Легия
06.0313.03
Копенгаген
Челси
06.0313.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
06.0313.03
Целе
Лугано
06.0313.03
Пафос
Юргорден
06.0313.03
Борац Б-Л
Рапид В
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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