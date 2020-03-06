Пафос - Юргорден 06 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 06-03-2025 22:00
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
06 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пафос - Юргорден, которое состоится 06 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пафос
Пафос, Кипр
Юргорден
Стокгольм, Швеция
|1
|вр
|Ивица Ивушич
|7
|зщ
|Бруно
|23
|зщ
|Деррик Люккассен
|5
|зщ
|Давид Гольдар
|19
|зщ
|Хонатан Сильва
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|26
|пз
|Иван Шуньич
|88
|пз
|Пепе
|30
|пз
|Влад Драгомир
|17
|пз
|Мислав Оршич
|10
|нп
|Жайро да Силва
|35
|вр
|Якоб Ринне
|4
|зщ
|Якоб Ларссон
|5
|зщ
|Миро Теньо
|27
|зщ
|Кэйта Косуги
|6
|пз
|Расмус Шуллер
|13
|пз
|Даниэль Стенссон
|15
|пз
|Оскар Фаллениус
|18
|пз
|Адам Штоль
|23
|пз
|Нино Жугель
|22
|пз
|Патрик Ослунд
|20
|нп
|Токмак Нгуен
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Роберт Бьёркнешё
История личных встреч
|01.03.2025
|Кипр — Первый дивизион
|25-й тур
|2 : 1
|24.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|24-й тур
|0 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 1
|16.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 0
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Швеция — Аллсвенскан — 2024
|30-й тур
|3 : 1
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|06.03
|13.03
| Бетис
Витория Гимарайнш
|06.03
|13.03
| Мольде
Легия
|06.03
|13.03
| Копенгаген
Челси
|06.03
|13.03
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|06.03
|13.03
| Целе
Лугано
|06.03
|13.03
| Пафос
Юргорден
|06.03
|13.03
| Борац Б-Л
Рапид В
|06.03
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B02
B03
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|10.04
|17.04
| B04
B01
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05