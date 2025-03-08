04:56 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 марта
Свернуть список

Вулверхэмптон - Эвертон 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 22:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
08 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Вулверхэмптон
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Эвертон, которое состоится 08 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Эвертон
Ливерпуль
1ПортугалияврЖозе Са
2ИрландиязщМэтт Доэрти
12Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
24Португалиязщ Тоти
22ПортугалиязщНелсон Семеду
3АлжирзщРайан Аит-Нури
7Бразилияпз Андре Триндаде
27ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
8БразилияпзЖоао Гомес
5ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
1АнглияврДжордан Пикфорд
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
37АнглияпзДжеймс Гарнер
27СенегалпзИдрисса Гейе
29ДанияпзЙеспер Линдстрём
16МалипзАбдулайе Дукуре
11АнглиянпДжек Харрисон
14Гвинея-Бисаунп Бету
Главные тренеры
ПортугалияВитор Перейра
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турЭвертон4 : 0Вулверхэмптон
30.12.2023Англия - Премьер-лига20-й турВулверхэмптон3 : 0Эвертон
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турЭвертон0 : 1Вулверхэмптон
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон1 : 1Эвертон
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турЭвертон1 : 2Вулверхэмптон
13.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турЭвертон0 : 1Вулверхэмптон
01.11.2021Англия - Премьер-лига10-й турВулверхэмптон2 : 1Эвертон
19.05.2021Англия - Премьер-лига37-й турЭвертон1 : 0Вулверхэмптон
12.01.2021Англия - Премьер-лига18-й турВулверхэмптон1 : 2Эвертон
12.07.2020Англия - Премьер-лига35-й турВулверхэмптон3 : 0Эвертон
01.03.2025Кубок Англии1/8 финала1 : 1 5 : 4Вулверхэмптон
25.02.2025Англия — Премьер-лига27-й турВулверхэмптон1 : 2
22.02.2025Англия — Премьер-лига26-й тур0 : 1Вулверхэмптон
16.02.2025Англия — Премьер-лига25-й тур2 : 1Вулверхэмптон
09.02.2025Кубок Англии1/16 финала0 : 2Вулверхэмптон
26.02.2025Англия — Премьер-лига27-й тур1 : 1Эвертон
22.02.2025Англия — Премьер-лига26-й турЭвертон2 : 2
15.02.2025Англия — Премьер-лига25-й тур1 : 2Эвертон
12.02.2025Англия — Премьер-лига15-й турЭвертон2 : 2
08.02.2025Кубок Англии1/16 финалаЭвертон0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2867
2
Лига чемпионов
Арсенал2754
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2748
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2747
5
Лига Европы
Челси2746
6 Ньюкасл Юнайтед2744
7 Борнмут2743
8 Брайтон энд Хоув Альбион2743
9 Фулхэм2742
10 Астон Вилла2842
11 Брентфорд2738
12 Кристал Пэлас2736
13 Тоттенхэм Хотспур2733
14 Манчестер Юнайтед2733
15 Вест Хэм Юнайтед2733
16 Эвертон2732
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2717
19
Зона вылета
Лестер Сити2717
20
Зона вылета
Саутгемптон279

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close