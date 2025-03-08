Вулверхэмптон - Эвертон 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 22:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
08 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Эвертон, которое состоится 08 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|7
|пз
|Андре Триндаде
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|14
|нп
|Бету
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|30.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|01.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|12.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|54
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|47
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|46
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|44
|7
|Борнмут
|27
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|43
|9
|Фулхэм
|27
|42
|10
|Астон Вилла
|28
|42
|11
|Брентфорд
|27
|38
|12
|Кристал Пэлас
|27
|36
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|33
|14
|Манчестер Юнайтед
|27
|33
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|33
|16
|Эвертон
|27
|32
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|27
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|27
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|27
|9