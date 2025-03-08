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Уотфорд - Миллуолл 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 14:30
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
08 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
Уотфорд
Миллуолл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Миллуолл, которое состоится 08 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й турМиллуолл2 : 3Уотфорд
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМиллуолл1 : 0Уотфорд
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турУотфорд2 : 2Миллуолл
26.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турУотфорд0 : 2Миллуолл
19.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турМиллуолл3 : 0Уотфорд
24.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турУотфорд1 : 0Миллуолл
26.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турМиллуолл0 : 0Уотфорд
29.01.2017Кубок Англии1/16 финалаМиллуолл1 : 0Уотфорд
11.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турМиллуолл0 : 2Уотфорд
01.11.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турУотфорд3 : 1Миллуолл
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й тур0 : 0Уотфорд
23.02.2025Англия — Чемпионшип34-й турУотфорд2 : 0
15.02.2025Англия — Чемпионшип33-й тур0 : 1Уотфорд
11.02.2025Англия — Чемпионшип32-й турУотфорд0 : 4
08.02.2025Англия — Чемпионшип31-й тур2 : 2Уотфорд
04.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турМиллуолл0 : 2
01.03.2025Кубок Англии1/8 финала3 : 1Миллуолл
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й тур0 : 1Миллуолл
18.02.2025Англия — Чемпионшип31-й тур1 : 1Миллуолл
15.02.2025Англия — Чемпионшип33-й турМиллуолл1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3571
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Бристоль Сити3552
8 Блэкберн Роверс3552
9 Мидлсбро3550
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3545
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3543
16 Суонси Сити3541
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Халл Сити3536
20 Сток Сити3536
21 Кардифф Сити3536
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3530
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

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